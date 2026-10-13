طبقه متوسط، غایب بزرگ صداوسیماست

به گزارش تابناک؛ تقی آزاد ارمکی گفت: بزرگ‌ترین خطای راهبردی صداوسیما این است که اساسا «طبقه متوسط» در آن هیچ جایگاهی ندارد. این طبقه، حاملان اصلی عقلانیت، توسعه و فرهنگ این مرزوبوم هستند، اما در رسانه ملی بایکوت شده‌اند. نقش تاریخی که طبقه متوسط در مهار رادیکالیسم ایفا می‌کند، بی‌بدیل است. شما نگاه کنید؛ امروز حتی یک روزنامه‌نگار مصلح، نویسنده متعهد، شاعر یا استاد دانشگاه برجسته را نمی‌یابید که جامعه را به سمت ویرانگری، شورش کور و تخریب تمدنی سوق دهد. طبقه متوسط صاحب سرمایه فرهنگی ایران است و به همین دلیل اجازه نمی‌دهد هیجانات سطحی بر سرنوشت کشور حاکم شود.

منبع: اعتماد