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طبقه متوسط، غایب بزرگ صداوسیماست

صداوسیما با نادیده گرفتن طبقه متوسط و تحولات عمیق اجتماعی، از واقعیت‌های جامعه فاصله گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۱
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تقی آزاد ارمکی

به گزارش تابناک؛ تقی آزاد ارمکی گفت: بزرگترین خطای راهبردی صداوسیما این است که اساسا «طبقه متوسط» در آن هیچ جایگاهی ندارد. این طبقه، حاملان اصلی عقلانیت، توسعه و فرهنگ این مرزوبوم هستند، اما در رسانه ملی بایکوت شدهاند. نقش تاریخی که طبقه متوسط در مهار رادیکالیسم ایفا میکند، بیبدیل است. شما نگاه کنید؛ امروز حتی یک روزنامهنگار مصلح، نویسنده متعهد، شاعر یا استاد دانشگاه برجسته را نمییابید که جامعه را به سمت ویرانگری، شورش کور و تخریب تمدنی سوق دهد. طبقه متوسط صاحب سرمایه فرهنگی ایران است و به همین دلیل اجازه نمیدهد هیجانات سطحی بر سرنوشت کشور حاکم شود.

منبع: اعتماد

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تقی آزاد ارمکی صداوسیما طبقه متوسط
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