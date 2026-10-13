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قاب خانوادگی آیشواریا از تولد آمیتا باچان

آیشواریا رای، بازیگر سرشناس سینمای هند، به مناسبت تولد آمیتا باچان، پدرشوهرش تصویری از او در کنار دخترش منتشر کرد و با انتشار پیامی صمیمانه، تولد او را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۳۳
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آیشواریا

به گزارش تابناک؛ آیشواریا رای، بازیگر سرشناس سینمای هند، به مناسبت تولد آمیتا باچان، پدرشوهرش تصویری از او در کنار دخترش منتشر کرد و با انتشار پیامی صمیمانه، تولد او را تبریک گفت.

آیشواریا در پیام خود نوشت: «تولدت مبارک، پدر عزیزم! عشق و دعای خیر خداوند همیشه همراهت باشد.»

آیشواریا رای در سال ۲۰۰۷ با آبیشک باچان، پسر آمیتا باچان ازدواج کرد. این بازیگر هندی که از چهره‌های شناخته‌شده سینمای بالیوود است، پیش از ازدواج با آبیشک نیز با حضور در فیلم‌های هندی و بین‌المللی به شهرت رسیده بود. او در سال ۱۹۹۴ عنوان دختر شایسته جهان را به دست آورد و پس از آن، فعالیت حرفه‌ای خود را در سینما گسترش داد.

قاب خانوادگی آیشواریا از تولد آمیتا باچان

آمیتا باچان نیز از مشهورترین بازیگران تاریخ سینمای هند به شمار می‌رود و دهه‌هاست که در بالیوود فعالیت دارد.

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