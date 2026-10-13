عکس: نبرد غولهای نارنجی در کالیفرنیا
با از راه رسیدن فصل کدو، کالیفرنیا شاهد یکی از عجیبترین رقابتهای سال است؛ جایی که کدوهای غولپیکر از سراسر ایالت گرد هم آمدهاند تا با وزنکشیهای دقیق، برای کسب عنوان قهرمانی جهان با یکدیگر پنجه در پنجه بیندازند.
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برچسبها:عکس بین الملل کالیفرنیا کدو کدوهای غولپیکر
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