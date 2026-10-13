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۱۲ تبعه افغانستانی در دام مامور قلابی

معاون پلیس آگاهی تهران از دستگیری مردی خبر داد که با لباس یگان امداد و خودروی بدون پلاک، ۱۲ تبعه افغانستان را فریب داد و اموالشان را سرقت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۲۸
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به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیدقاسم موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد از اتباع افغانستان درباره فعالیت فردی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، آن‌ها را به بهانه‌هایی از جمله نداشتن گذرنامه و اقامت غیرمجاز سوار خودرو می‌کرد و پس از گرفتن اموالشان در حوالی جاده بهشت زهرا پیاده می‌کرد، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با تجمیع پرونده‌ها، حضور میدانی در محل‌های وقوع سرقت و بررسی اظهارات شاکیان، مشخصات ظاهری متهم را استخراج کردند. همچنین تصویری نزدیک به چهره او با همکاری کارشناسان چهره‌نگاری مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ترسیم و در پرونده ثبت شد.

سرهنگ موسوی‌فر ادامه داد: در جریان بررسی دوربین‌های مداربسته و بازسازی مسیر حرکت خودرو در محل‌های وقوع سرقت، مشخص شد متهم در یکی از موارد، پیش از ورود به محدوده سرقت، پلاک‌های خودرو را جدا کرده و با خودروی بدون پلاک تردد کرده است. کارآگاهان با بررسی دوربین‌ها واقع در مسیر و انجام اقدامات کارشناسی، موفق به شناسایی پلاک اصلی خودرو شدند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد خودرو در اختیار یکی از فردی قرار دارد که آن را به‌صورت اقساطی خریداری کرده بود. با شناسایی متهم و هماهنگی قضایی، مأموران برای دستگیری او به محل سکونتش مراجعه کردند، اما مشخص شد وی از آن محل نقل مکان کرده و مخفی شده است.

وی افزود: با فعال‌سازی منابع اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، مشخص شد متهم به‌صورت نامنظم به منزل مجردی یکی از دوستانش در محدوده صالح‌آباد و جاده بهشت زهرا رفت‌وآمد دارد. سرانجام کارآگاهان با کنترل محل، در یکی از مراجعات متهم موفق به دستگیری او شدند.

موسوی‌فر با اشاره به اعتراف متهم گفت: وی در جریان بازجویی‌های پلیسی، ابتدا ارتکاب جرائم را انکار کرد، اما در ادامه به بزه انتسابی اعتراف و مشکلات مالی را انگیزه خود عنوان کرد. تاکنون ۱۲ نفر از مالباختگان شناسایی شده و علیه متهم شکایت کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قضایی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به زندان معرفی شده و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

منبع: رکنا

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تبعه افغانستان مامور قلابی گذرنامه
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