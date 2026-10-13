ادعای تازه ترامپ علیه روسیه و چین!

ترامپ در پیامی ادعا کرد چین و روسیه به ایران سلاح نمی‌دهند و شخصاً این تضمین را از شی‌جین‌پینگ و پوتین گرفته است. این در حالی است که تحلیل‌گران، این اظهارات را فرافکنی رئیس‌جمهور آمریکا می‌دانند.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» نوشت: اظهارنظرهای زیادی از سوی احمق‌ها و دیوانگان چپ افراطی می‌بینم که می‌گویند چین و روسیه در حال کمک به جمهوری اسلامی ایران «عالی» هستند.

وی در ادامه مدعی شد: اگر چنین کاری هم می‌کنند، کمک‌هایشان در سطح بسیار محدودی است، اما من اصلا باور ندارم که چنین کمکی در کار باشد. آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع باخبر می‌شدیم و آن را خیلی سریع می‌فهمیدیم!

ضمانت شخصی پوتین و شی به ترامپ

ترامپ پیشتر مدعی شده ‌بود شی‌جین‌پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار اخیرش در پکن گفت که به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد.

رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا افزود: با توجه به رابطه‌ای که داریم، من حرف او را قبول دارم و گذشته از این، من نیز لطف‌های بسیار بزرگی در حق او انجام می‌دهم.

ترامپ همچنین ادعا کرد: به همین ترتیب، رئیس‌جمهور پوتین، با وجود جنگ وحشتناکی که در اوکراین در جریان است (روابط همچنان برقرار است، همان‌طور که با رئیس‌جمهور زلنسکی نیز چنین است)، به من گفت که سلاح به ایران نخواهد فروخت.

چرا ترامپ به دروغ‌های تازه متوسل شد؟

رئیس جمهوری آمریکا که اظهارات ضد و نقیض او مشهور است و پیوسته سعی در فرافکنی و ضعیف جلوه دادن دشمنان خود دارد، در حالی این ادعاها را مطرح می کند که ایران با تکیه بر توان داخلی و در شرایط تحریم، در ساخت انواع مختلف سلاح های دفاعی به خودکفایی رسیده و ارتش تروریستی این کشور نیز پس از ماه ها تلاش در رسیدن به اهدافش در ایران ناکام مانده است. این شکست و جنگ بی نتیجه اش باعث انتقادهای شدیدی از او و دولتش حتی در داخل آمریکا شده است و رسانه های آمریکایی با پرده برداشتن از دروغ ها و شکست هایش او را رسوا می کنند.

ترامپ بارها اعلام کرده است ارتش ایران را نابود و همه تجهیزات آن را از بین برده است اما پس از هر بار پاسخ کوبنده ایران به تجاوزهای ارتش تروریست آن، به ناچار به دروغ های تازه و فرافکنی و اظهارات ضد و نقیض متوسل می شود تا دروغ های خود را توجیه کند.

منبع: ایرنا