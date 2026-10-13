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فتنه جدید نفوذی‌ها برای نجات ترامپ!

جبهه دشمن پس از شکست‌های پیاپی در مواجهه نظامی، فتنه زیستی و آشوب‌های خیابانی، راهبرد خود را بر «نفوذ آرام فرهنگی» متمرکز کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۱۵
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روزنامه کیهان

به گزارش تابناک؛ «جریان زاویه‌دار» در داخل با توجیه ترکمانچای‌، خط‌ونشان برای مقامات امنیتی و نظامی در مورد ورود به جنگ دیگر و تطهیر نفوذی‌ها، درصدد نجات ترامپ است؛ خطری جدی که برخورد قاطع رئیس‌جمهور و اتخاذ آرایش جنگی را می‌طلبد.

بنا بر این گزارش، این جریان نفوذی و غرب‌زده با به روزرسانی تئوری شکست‌خورده تسلیم، درصدد است دستگاه محاسباتی مسئولان را دچار خطای فاحش کند؛ یکی با توجیه ننگ‌نامه ترکمانچای‌، دیگری با خط‌ونشان کشیدن برای مقامات نظامی و هشدار درباره ریسک جنگ، و سومی با باز کردن مجدد کلاف سردرگم هسته‌ای!

همزمان با خط‌دهی سیاسی زاویه‌دارها، ضلع دیگر این پروژه شوم در عرصه فرهنگی کلید خورده است. در شرایطی که کشور در حالت جنگی قرار دارد و مردم مبعوث ایران بیش از 226 شب میدان داری می‌کنند و به انحای مختلف دغدغه معیشت و سفره خود را به مسئولان گوشزد می‌کنند، مانور رسانه‌ای برای بازگشت برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش و اساتید اخراجی، هیچ تناسبی با نیازها و دغدغه‌های آحاد جامعه ندارد.

جبهه دشمن پس از شکست‌های پیاپی در مواجهه نظامی، فتنه زیستی و آشوب‌های خیابانی، راهبرد خود را بر «نفوذ آرام فرهنگی» متمرکز کرده است.
منبع: روزنامه کیهان 

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روزنامه کیهان جریان داخلی ترامپ جنگ آرایش جنگی نجات ترامپ
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