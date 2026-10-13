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کد خبر: ۱۳۹۸۵۰۳
بازدید: ۵۷۶

عکس: زیباترین تصاویر شفق قطبی در جهان

آسمان شب، گاهی به بوم نقاشی تبدیل می‌شود؛ جایی که نور‌های رقصان «شفق قطبی» (Aurora Borealis) با رنگ‌های سبز و بنفش، تاریکی را به ضیافتی خیره‌کننده تبدیل می‌کنند. از لاپلند فنلاند تا کانادا و نروژ، این گزارش تصویری مجموعه‌ای از تماشایی‌ترین لحظات ثبت‌شده از این پدیده شگفت‌انگیز طبیعی در سال‌های اخیر است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت شفق قطبی آسمان شب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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