عکس: زیباترین تصاویر شفق قطبی در جهان

آسمان شب، گاهی به بوم نقاشی تبدیل می‌شود؛ جایی که نور‌های رقصان «شفق قطبی» (Aurora Borealis) با رنگ‌های سبز و بنفش، تاریکی را به ضیافتی خیره‌کننده تبدیل می‌کنند. از لاپلند فنلاند تا کانادا و نروژ، این گزارش تصویری مجموعه‌ای از تماشایی‌ترین لحظات ثبت‌شده از این پدیده شگفت‌انگیز طبیعی در سال‌های اخیر است.