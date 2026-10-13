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مکرون از توقیف یک نفتکش در اقیانوس هند خبر داد

رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور یک نفتکش را در اقیانوس هند که ادعا می‌شود به «حمل‌ونقل غیرقانونی سوخت» مرتبط بوده، متوقف کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۹۸
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توقیف نفتکش

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز صبح، بیش از ۴۵۰ مایل دریایی در جنوب رئونیون، نیروی دریایی ما نفتکش DF Peak را که مظنون به حرکت با پرچم دروغین و دست داشتن در حمل‌ونقل غیرقانونی سوخت است، توقیف کرد.

مکرون این پیام را با یک ویدئوی کوتاه منتشر کرد که احتمالا حمله به کشتی توسط پرسنل نظامی فرانسه را نشان می‌دهد.

طبق گزارش سرویس ترافیک دریایی، این نفتکش با پرچم بنین در حرکت بوده است.

رئیس‌جمهور فرانسه بدون اشاره به ارتباط این موضوع به روسیه، بر عزم کشورش برای مبارزه با «ناوگان سایه» در سراسر جهان تاکید کرد و گفت: این عملیات که مطابق با قوانین بین‌المللی دریا انجام شده، عزم ما را برای رعایت قانون و مبارزه با انواع قاچاق غیرقانونی، در هر کجا که رخ دهد، نشان می‌دهد.

۲۱ خدمه این نفتکش که از چندین ملیت بودند، تحت نظارت پرسنل نظامی فرانسه در کشتی باقی ماندند.

آرتم استودنیکوف، مدیر اداره اول اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی گفت: توقیف نفتکش‌های تحت پرچم کشورهای مختلف توسط فرانسه دزدی دریایی و سرقت دریایی محسوب می‌شود.

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فرانسه ماکرون نفتکش اقیانوس هند توقیف نفتکش روسیه ناوگان سایه
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