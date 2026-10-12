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حجت الله عبدالملکی وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی
کد خبر:۱۳۹۸۴۹۰
کد خبر:۱۳۹۸۴۹۰
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نبض خبر

قیمت شگفت انگیز بنزین در افغانستان

در افغانستان قیمت هر لیتر بنزین به پول ایران بیش از سیصد هزار تومان شده است. این مبلغ در افغانستان بسیار بالا محسوب می‌شود، چرا که مردم درآمد پایینی دارند. برای نمونه، حقوق یک معلم با ۳۴ سال سابقه و مدرک کارشناسی در کابل، ماهانه ۹۲۰۰ افغانی است؛ یعنی معادل ۳۷ میلیون تومان و درآمد کارگران روزمزد بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، هرچند به دلیل کمبود شدید کار، درآمد واقعی بسیاری از آن‌ها به حدود ١١ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حقوق کارمندان با بالاترین رتبه شغلی مثل رئیس یک اداره، معادل ۸۶ میلیون تومان است و حقوق کارمندان زن که طالبان آن‌ها را مجاب کرده وظایف اداری را در منازلشان انجام دهند، ۲۰ میلیون تومان در ماه است. پرداخت حقوق‌ها نیز منظم نیست و گاهی پرداخت با ٢ تا ٨ ماه تأخیر همراه می‌شود.
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