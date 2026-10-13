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کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۹
بازدید: ۲

عکس: راهِ آبیِ دانش در جزایر دور

در نقاط دورافتاده جهان، از جزیره‌های پراکنده اندونزی و فیلیپین تا روستا‌های شناور بنگلادش و اقیانوس آرام، رسیدن به مدرسه با دشواری‌های مسیر گره خورده است؛ تصاویری از کودکانی که با قایق از میان آبراهه‌ها عبور می‌کنند، از پل‌های باریک و گذرگاه‌های ناهموار می‌گذرند و با وجود فاصله‌های جغرافیایی و امکانات محدود، برای رسیدن به کلاس درس و ساختن آینده‌ای متفاوت تلاش می‌کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جزایر کلاس دانش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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