عکس: راهِ آبیِ دانش در جزایر دور

در نقاط دورافتاده جهان، از جزیره‌های پراکنده اندونزی و فیلیپین تا روستا‌های شناور بنگلادش و اقیانوس آرام، رسیدن به مدرسه با دشواری‌های مسیر گره خورده است؛ تصاویری از کودکانی که با قایق از میان آبراهه‌ها عبور می‌کنند، از پل‌های باریک و گذرگاه‌های ناهموار می‌گذرند و با وجود فاصله‌های جغرافیایی و امکانات محدود، برای رسیدن به کلاس درس و ساختن آینده‌ای متفاوت تلاش می‌کنند.