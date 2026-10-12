پزشکیان: برای خدمت به مردم حاضریم از زندگی خود بگذریم

رئیس‌جمهور گفت: ما برای خدمت به مردم آماده‌ایم و حاضریم در این مسیر از زندگی خود نیز بگذریم. این همان مسئولیتی است که شهدا و همه کسانی که برای سربلندی اسلام جان دادند از ما انتظار دارند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در رویداد ملی «جامعه سلامت، مردم‌محور و مسجدمحور» با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، به‌ویژه رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و تمامی کسانی که برای عزت و سربلندی ایران جان خود را فدا کردند، بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم، حل مشکلات جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مساجد برای شناسایی و رفع محرومیت‌ها تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه ما بر این باور بوده‌ایم که راه، دین و اعتقادات ما از راه و باوری که دیگران عرضه می‌کنند، بهتر است افزود: اگر واقعاً چنین اعتقادی داریم، معنای آن این است که باید در عمل نیز بهترین باشیم. اگر قرار است بهترین باشیم، باید در خدمت به مردم و حل مشکلات آنان نیز بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و برای مشکلات جامعه راه‌حل پیدا کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: نمی‌توانیم ادعا کنیم که راه و باور ما برتر است، اما در عمل نتوانیم خود را به جایگاهی برسانیم که خدمتگزار مردم باشیم. برای آنکه بتوانیم چنین مسئولیتی را به انجام برسانیم، از دوران دانشجویی تلاش کرده‌ایم؛ درس خوانده‌ایم، زحمت کشیده‌ایم و شب‌های بسیاری را با بی‌خوابی پشت سر گذاشته‌ایم تا به این مرحله رسیده‌ایم.

رئیس جمهور ادامه داد: در طول این مسیر نیز هر جا که لازم بوده، در خدمت مردم بوده‌ایم؛ چه در عرصه کارگری، چه در جبهه، چه در حوزه درمان بیماران و چه در هر عرصه دیگری که حضور و خدمت ما ضرورت داشته است. همه شما و ما در این مسیر تلاش کرده‌ایم تا صادقانه در کنار مردم باشیم.

شرایط کنونی کشور، مسئولیتی سنگین‌تر بر دوش ما گذاشته است

پزشکیان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: امروز با پیچ خطرناکی مواجه هستیم. جنگی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم، صرفاً جنگی نیست که بتوان با موشک زدن و اقدامات نظامی آن را حل‌وفصل کرد. در کنار این مواجهه نظامی، با وضعیتی اقتصادی نیز روبه‌رو هستیم که برای کشور و مردم ما ایجاد کرده‌اند و این وضعیت، مسئولیت ما را برای حل مشکلات مردم سنگین‌تر می‌کند.

رئیس جمهور تأکید کرد: ما خود را موظف می‌دانیم که مشکلات مردم را حل کنیم. نمی‌توانیم مدعی خدمتگزاری باشیم، اما در عمل از حل مشکلات آنان ناتوان بمانیم. اگر نتوانیم برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کنیم و در جهت رفع آن‌ها گام برداریم، مسئول هستیم و مقصریم؛ در چنین شرایطی نه می‌توانیم در برابر خداوند پاسخگو باشیم و نه پاسخ شایسته‌ای برای شهدا خواهیم داشت.

پزشکیان با اشاره به انگیزه خود از انتخاب حرفه پزشکی خاطرنشان کرد: اساساً انتخاب پزشکی برای من از آن جهت بود که بتوانم به مردم خدمت کنم. هدفم صرفاً پزشک شدن نبود؛ هدف این بود که به مردم خدمت کنیم و مردم ببینند کسانی که به اسلام و مسلمانی باور دارند، انسان‌هایی خدمتگزار، درستکار، صادق و سالم هستند؛ دزدی نمی‌کنند، خلافکار نیستند و به‌جای آنکه به فکر منافع شخصی خود باشند، به فکر مردم هستند.

رئیس جمهور افزود: این همان باور و اعتقادی بود که ما داشتیم؛ اینکه مردم باید در عمل مشاهده کنند افرادی که از دین و ایمان سخن می‌گویند، در رفتار و عملکرد خود نیز درستکارند، صداقت دارند و منافع جامعه را بر منافع شخصی خود مقدم می‌دانند.

میدان آزمون صداقت، در عمل و در مواجهه با مشکلات مردم است

پزشکیان با اشاره به آیات قرآن کریم درباره آزموده شدن ایمان انسان‌ها بیان کرد: خداوند در قرآن یادآور می‌شود که صرف ادعای ایمان کافی نیست و انسان‌ها در میدان عمل آزموده می‌شوند تا صداقت و حقیقت باورهای آنان مشخص شود. امروز نیز میدان آزمون ماست؛ باید نشان دهیم آنچه را که درباره دین، اعتقاد، خدمتگزاری و مسئولیت‌پذیری گفته‌ایم، تا چه اندازه در عمل به آن پایبند هستیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شرایط کنونی از جهاتی پیچیده‌تر و دشوارتر از جنگ‌های گذشته است، اظهار داشت: امروز با آزمونی سخت‌تر و پیچیده‌تر مواجه هستیم. نخستین میدان این جنگ، مقابله با نفس خودمان و منیت‌های ماست؛ باید بتوانیم از خودخواهی‌ها، خودمحوری‌ها و تمایلات شخصی عبور کنیم و مسئولیت واقعی خود را در برابر مردم بپذیریم.

پزشکیان افزود: گام بعدی آن است که با این میزان علم، آگاهی و تجربه‌ای که در اختیار داریم، چگونه می‌توانیم شاهد وجود مشکلات در میان مردم باشیم و برای رفع آن‌ها اقدام نکنیم؟ آیا پذیرفتنی است که از دانش و تجربه برخوردار باشیم، در جایگاه مسئولیت قرار بگیریم، اما همچنان مشکلات مردم پابرجا بماند؟

سلامت جامعه تنها به خدمات بهداشتی و درمانی محدود نمی‌شود

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، اظهار داشت: موضوع سلامت صرفاً به حوزه بهداشت و درمان محدود نیست. همان‌طور که برادر عزیزمان، آقای حریرچی، نیز اشاره کردند، عوامل مختلفی بر سلامت افراد جامعه تأثیر می‌گذارند و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زندگی مردم در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

پزشکیان تصریح کرد: فردی که فقیر است، در معرض خطر قرار دارد؛ کسی که در حاشیه جامعه زندگی می‌کند، آسیب‌پذیر است؛ سالمندان، سرپرستان خانوار و کودکان یتیم نیز با مخاطرات و مشکلاتی مواجه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس جمهور ادامه داد: این افراد از نظر پزشکی و سلامت جسمی و روانی در معرض خطرند و ما وظیفه داریم به آنان رسیدگی کنیم؛ اما مسئولیت ما تنها به این جنبه محدود نمی‌شود. این گروه‌ها از نظر اعتقادی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ما موظفیم این واقعیت‌ها را ببینیم، شرایط آنان را درک کنیم و برای رفع مشکلاتشان اقدام مؤثر انجام دهیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر باید با نگاهی جامع صورت گیرد، افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم، نمی‌توانیم صرفاً به ارائه خدمات درمانی بسنده کنیم و از شرایط زندگی مردم، فقر، حاشیه‌نشینی، سالمندی، وضعیت خانواده‌های آسیب‌پذیر و سایر عوامل مؤثر بر سلامت غافل بمانیم.

مساجد و پایگاه‌های مردمی، ظرفیتی گسترده برای شناسایی و رفع محرومیت‌ها

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای حمایت از اقشار نیازمند اظهار داشت: ما در این مملکت از ساختار و ظرفیت مناسبی برخورداریم که بر پایه اعتقادات و باورهای دینی شکل گرفته است. مساجد و پایگاه‌های مردمی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانیم از طریق آن‌ها افراد نیازمند را شناسایی کنیم، به مشکلاتشان پی ببریم و برای کمک به آنان وارد عمل شویم.

پزشکیان افزود: دولت در شرایط کنونی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام این وظایف را با همان گستردگی و سرعتی که مورد نیاز است، انجام دهد. ساختارهای اداری دولت اقتضائات و محدودیت‌های خاص خود را دارند و نمی‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های دولتی به‌تنهایی بتوانند در همه نقاط و در تمام ساعات، مشکلات مردم را شناسایی و برطرف کنند.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در کشور خاطرنشان کرد: ما حدود 80 هزار مسجد در کشور داریم و اگر بتوانیم به‌ازای هر هزار و 200 نفر، ظرفیت‌های لازم را برای رسیدگی به مشکلات مردم فعال کنیم، امکان ایجاد شبکه‌ای گسترده برای شناسایی نیازها و کمک به افراد فراهم خواهد شد.

پزشکیان تأکید کرد: مسئله اصلی این است که باور کنیم وظیفه داریم مشکلات مردم را حل کنیم. همه شما دانشگاهی، متخصص و برخوردار از دانش و تجربه هستید. اگر واقعاً دغدغه مردم را داشته باشیم، برای حل مشکلات آنان راه پیدا خواهیم کرد. مسئله این است که اراده کنیم در کنار مردم باشیم و ظرفیت‌های موجود را برای خدمت به آنان به کار بگیریم.

رئیس‌جمهور افزود: اگر به فکر مردم باشیم، راه‌حل‌ها را پیدا می‌کنیم؛ اما اگر به‌جای مردم، به منافع شخصی، پست، پول و مقام خود فکر کنیم، نمی‌توانیم آن‌گونه که شایسته است، وظیفه خود را انجام دهیم.

پزشکیان ادامه داد: وقتی مردم ببینند گروهی از مسئولان و افراد متخصص واقعاً به فکر آنان هستند و برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند، به این افراد اعتماد خواهند کرد و به آنان اقبال نشان خواهند داد. در چنین شرایطی، جایگاه و اعتبار اجتماعی نیز به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد؛ اما اگر از مردم فاصله بگیریم و در کنار آنان نباشیم، آنچه را که داریم نیز از دست خواهیم داد.

رئیس جمهور تصریح کرد: این همان مسئله‌ای است که باید در شرایط کنونی به آن توجه کنیم. ما امروز از علم، قدرت، تجربه و جایگاه برخورداریم و باید با تکیه بر فرهنگ، اعتقادات و باورهای خود به داد مردم برسیم، دست آنان را بگیریم و برای رفع مشکلاتشان کمک کنیم.

پزشکیان خطاب به حاضران در این رویداد گفت: ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و شما نیز می‌توانید. هرکدام از شما این توانایی را دارید که در جایگاهی قرار بگیرید که امروز من در آن قرار دارم. هیچ‌یک از ما برتری ذاتی نسبت به دیگری نداریم؛ هرکدام از شما می‌توانید در جایگاه خود منشأ اثر باشید و مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهید. آنچه بر دوش ما قرار دارد، بار سنگین مسئولیت در برابر مردم است.

تجربه دفاع مقدس نشان داد که حضور مردم، عامل اصلی ایستادگی کشور است

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم و نیروهای داوطلب در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: همه شما در جبهه‌ها و صحنه‌های مختلف فداکاری کرده‌اید. اگر توانستیم در جنگ پیروز شویم، یکی از عوامل اصلی آن حضور بسیج و مردمی بود که برای دفاع از کشور به میدان آمدند.

پزشکیان افزود: بسیجی کسی بود که مغازه خود را تعطیل کرد، درس و تحصیل خود را کنار گذاشت، مزرعه و خانه‌اش را رها کرد و بدون چشمداشت مالی، برای دفاع از این مملکت در جبهه‌ها ایستاد و تا آخر نیز پای کار ماند.

رئیس جمهور با تجلیل از فداکاری‌های رزمندگان و شهدا خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد جان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند و امروز ما مانده‌ایم تا مسئولیت خود را ادامه دهیم. در چنین شرایطی، آیا درست است که به دنبال پست، نام و نشان و منافع شخصی خود باشیم؟

پزشکیان تأکید کرد: این همان آزمون سختی است که امروز در برابر ما قرار دارد. مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند و ما در برابر این مشکلات مسئولیم. نمی‌توانیم بگوییم که مردم گرفتارند، اما این مسئله به ما ارتباطی ندارد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: فرقی نمی‌کند که ما نخبه باشیم، دانشگاهی باشیم، پزشک باشیم یا در هر جایگاه دیگری مسئولیت داشته باشیم؛ هرکدام از ما که در موقعیتی قرار گرفته‌ایم، باید این واقعیت را بپذیریم که مردم مشکلاتی دارند و وظیفه ما کمک به حل این مشکلات است.

پزشکیان بر ضرورت به‌کارگیری دانش، مهارت و تجربه برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه تأکید کرد و گفت: هرکسی که می‌خواهد برای حل مشکلات مردم وارد میدان شود، باید دانش و مهارت خود را در این مسیر به کار بگیرد و با احساس مسئولیت، برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر تلاش کند.

خدمت بی‌منت به مردم، معیار صداقت در باور و اعتقاد است

پزشکیان با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای حل مشکلات مردم، اظهار داشت: باید آنچه را در اختیار داریم، برای رفع مشکلات مردم در طبق اخلاص بگذاریم. در چنین شرایطی، باید دید آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و هر قدرتی که بخواهد در جهان زورگویی کند، چگونه می‌تواند در برابر این ملت ایستادگی کند و به آن دهن‌کجی کند. این ما هستیم که باید با عملکرد خود پاسخ آنان را بدهیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ایستادگی و صبوری مردم ایران در شرایط دشوار کشور تصریح کرد: مردم تاکنون صبر و تحمل خود را نشان داده‌اند و همچنان نیز ایستادگی خواهند کرد؛ وظیفه ما این است که ثابت کنیم همچنان با همان باور، اعتقاد و ایمان در مسیر خدمت به مردم قرار داریم. اگر بتوانیم دست در دست یکدیگر بگذاریم و در عمل نشان دهیم که با تمام وجود در کنار مردم هستیم، می‌توانیم صداقت خود را اثبات کنیم. این موضوع با حرف زدن محقق نمی‌شود؛ مردم عملکرد و رفتار ما را بسیار بهتر از گفتارمان درک می‌کنند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: ممکن است سخنان زیادی بگوییم، اما مردم درباره عملکرد ما قضاوت خواهند کرد. ممکن است کسی در برابر حرف‌های ما بگوید که این ادعاها با واقعیت رفتار شما سازگار نیست؛ در نهایت، این عمل ماست که نشان می‌دهد راست می‌گوییم یا دروغ. خداوند نیز به‌خوبی می‌داند که چه کسانی صادق هستند و چه کسانی ادعای خدمتگزاری دارند، اما در عمل به آن پایبند نیستند.

خدمتگزاری واقعی با صداقت، اخلاص و پرهیز از چشمداشت همراه است

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت خدمت بی‌منت به مردم، اظهار داشت: اگر مدعی خدمتگزاری هستیم، باید این ادعا را در عمل نشان دهیم؛ باید بار دیگر مغازه و کار خود را رها کنیم و صادقانه، بدون منت، بدون چشمداشت به نام و شهرت و بدون انتظار پاداش مادی، وارد میدان خدمت شویم.

پزشکیان با اشاره به آیه شریفه «إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا» تأکید کرد: خدمت به مردم باید برای رضای خداوند باشد؛ نباید در برابر خدمت خود انتظار پاداش، تشکر یا امتیازی داشته باشیم. پاداش واقعی را باید از خداوند طلب کنیم؛ همان چیزی که به آن باور داریم و برای آن تلاش می‌کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر در برابر خدمتی که انجام می‌دهیم، پول دریافت می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم بابت همان کار بر مردم منت بگذاریم؛ ما خدمت کرده‌ایم و دستمزد آن را نیز گرفته‌ایم. حتی گاهی اوقات بیش از میزان واقعی نیز دریافت کرده‌ایم. بنابراین، خدمتگزاری زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که با صداقت، اخلاص و احساس مسئولیت همراه باشد و فرد برای انجام وظیفه خود، مردم را وامدار خویش نداند.

دانش و تخصص باید در مسیر گره‌گشایی از مشکلات جامعه به کار گرفته شود

پزشکیان با یادآوری دوران تحصیل خود و دیگر دانشجویان رشته پزشکی اظهار داشت: زمانی که دانشجو بودیم، تلاش می‌کردیم مهارت‌هایی مانند بخیه زدن را به‌خوبی یاد بگیریم تا بتوانیم زخم بیماران را درمان کنیم و درد آنان را کاهش دهیم. هدف این بود که فردی که برای درمان به ما مراجعه می‌کند، از خدمات ما بهره‌مند شود و در عمل ببیند که یک فرد مسلمان چگونه با دانش، مهارت و دلسوزی به دیگران خدمت می‌کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما تلاش می‌کردیم هرچه زودتر مهارت‌های لازم را بیاموزیم تا بتوانیم کاری انجام دهیم و گرهی از مشکلات مردم باز کنیم. امروز نیز گره‌های متعددی در جامعه وجود دارد و مسئولیت باز کردن این گره‌ها بر عهده من و شماست. جامعه با مشکلات و بیماری‌های متعددی مواجه است، اما ما در عرصه اداره و مدیریت نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو هستیم که برای حل آن‌ها به همکاری و همراهی یکدیگر نیاز داریم.

پزشکیان با دعوت از حاضران برای مشارکت گسترده در حل مشکلات مردم خاطرنشان کرد: باید دست در دست یکدیگر بگذاریم، بسیج شویم و همه کسانی را که دغدغه مردم را دارند و می‌خواهند برای رفع مشکلات، دردها و رنج‌های آنان کاری انجام دهند، به میدان بیاوریم. باید عملکرد و اقدام عملی را ملاک قرار دهیم؛ چراکه حرف زدن و ادعا کردن آسان است، اما آنچه اهمیت دارد، اقدام در میدان عمل است.

رئیس‌جمهور افزود: هرکس می‌تواند به‌اندازه توان و ظرفیت خود قدمی به جلو بردارد و در مسیر خدمت به مردم حرکت کند. نباید کسی را حذف کنیم یا کسی را از مشارکت در کار خیر و خدمت به مردم محروم سازیم. همان‌گونه که رهبر عزیز نیز بر مشارکت همه مردم تأکید کرده‌اند، باید زمینه‌ای فراهم شود تا همه 90 میلیون ایرانی بتوانند در حد توان، دانش، درک و امکانات خود در این مسیر مشارکت کنند و هرکس به‌اندازه‌ای که می‌تواند، دست فرد دیگری را بگیرد و باری از دوش او بردارد.

مسجد، پایگاه گفت‌وگو، همدلی و همراهی با مردم

پزشکیان با تأکید بر نقش محوری مساجد در تحقق الگوی خدمت‌رسانی مردم‌محور اظهار داشت: مسجد محلی است که می‌توان در آن در کنار مردم نشست، با آنان گفت‌وگو کرد، مشکلاتشان را شنید و با آنان همراه و همدرد شد. نقش مسجد صرفاً به درمان و ارائه خدمات محدود نیست؛ مسجد باید بستری برای همراهی با مردم، شناخت نیازهای آنان و تلاش برای رفع مشکلاتشان باشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر بتوانیم چنین رویکردی را در جامعه گسترش دهیم، خواهیم توانست از دشواری‌ها و مشکلات پیش رو با عزت و سربلندی عبور کنیم. ما برای تحقق این هدف به کمک و همراهی شما نیاز داریم. جایگاهی که امروز در آن قرار گرفته‌ایم، جز فرصتی برای خدمت به مردم نیست. ما برای خدمت به مردم و دفاع از آنان تا پای جان ایستاده‌ایم و حتی حاضریم زندگی خود را در این راه فدا کنیم؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که خدمتگزارانی صادق برای مردم باشیم.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت اخلاقی و دینی مسئولان در قبال مردم خاطرنشان کرد: این همان چیزی است که شهدا از ما انتظار دارند و خداوند، امام و همه شهدایی که برای سربلندی اسلام جان خود را تقدیم کردند، از ما می‌خواهند. امروز در شرایطی دشوار قرار داریم و اگر در انجام این مسئولیت شکست بخوریم و مردم از ما روی‌گردان شوند، دیگر نمی‌توان به‌آسانی و صرفاً با تکیه بر نام اسلام، اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد.

مسلمانی در صداقت، پاکی، مهربانی و گره‌گشایی از کار مردم معنا پیدا می‌کند

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تطبیق رفتار و عملکرد افراد با آموزه‌های دینی اظهار داشت: مسلمان بودن به معنای صداقت، سلامت، خوش‌اخلاقی، مهربانی، گره‌گشایی و فریادرسی است. مسلمانی یعنی درستکاری، پاکی، صداقت و انسانیت؛ یعنی هنگامی که فردی به کمک نیاز دارد، برای یاری او وارد میدان شویم و در حد توان به داد او برسیم.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: اگر قرار باشد کسی خود را مسلمان بداند، اما رفتاری متکبرانه داشته باشد، برای مردم محدودیت و مشکل ایجاد کند و به‌جای باز کردن گره‌ها، بر مشکلات آنان بیفزاید، چه تفاوتی میان چنین رفتاری و رفتاری که از آن انتقاد می‌کنیم، وجود خواهد داشت؟ باور دینی باید در رفتار ما آشکار شود و مردم باید آثار آن را در صداقت، مهربانی، عدالت و خدمتگزاری ما مشاهده کنند.

ضرورت حضور بی‌ادعا و بی‌منت در میدان خدمت به مردم

پزشکیان در ادامه با قدردانی از حاضران در این رویداد، از حجت‌الاسلام والمسلمین طائب به‌دلیل برگزاری این نشست و همچنین فرماندهان و سایر مسئولان و شخصیت‌های حاضر تشکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از شما از دوستان و برادران ما هستید و در صحنه‌های مختلف همواره در کنار یکدیگر حضور داشته‌ایم. امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور و مشارکت شما در میدان خدمت نیاز داریم؛ حضوری که باید بدون منت، ادعا و توقع باشد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر بتوانیم صادقانه و بدون چشمداشت در کنار مردم باشیم، آنان این رفتار را درک خواهند کرد؛ همان‌طور که اگر برخلاف این مسیر عمل کنیم، مردم آن را نیز خواهند فهمید. مردم رفتار ما را می‌بینند و بر اساس عملکردمان قضاوت می‌کنند. این مسئله به قومیت، زبان یا محل زندگی افراد محدود نیست؛ چه کرد، چه ترک، چه لر، چه عرب و چه فارس، همه می‌توانند صداقت یا عدم صداقت را در رفتار و عملکرد ما تشخیص دهند.

پزشکیان افزود: نوع رفتار ما نه‌تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کسانی که در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند، قابل مشاهده و ارزیابی است. باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که انصاف، صداقت، خدمتگزاری و عدالت در جامعه ما متجلی شود و این ارزش‌ها در عمل، برای مردم ایران و جهانیان قابل مشاهده باشد.

آغاز حرکت از مساجد و محلات برای حل مشکلات مردم

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت هماهنگی و سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی در محلات و مساجد اظهار داشت: بیش از این وقت شما را نمی‌گیرم، اما امیدوارم بتوانیم با هماهنگی و همکاری یکدیگر، این ساختار را شکل دهیم. باید با برادرانی که در بسیج، هیئت‌ها و هیئت‌های امنا فعالیت می‌کنند، هماهنگ شویم و در هر شهر، روستا، محله و مسجد، زمینه راه‌اندازی چنین حرکت خدمت‌رسانی را فراهم کنیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هرکس می‌تواند از همان جایی که حضور دارد، آغازگر یک حرکت مؤثر باشد. خواهران می‌توانند در میان خواهران و برادران در میان برادران فعالیت کنند و با مشارکت یکدیگر، در حوزه‌های مختلف به مردم خدمت برسانند. نباید تصور کنیم که این حرکت صرفاً به درمان محدود می‌شود؛ هدف ما باید باز کردن گره‌های زندگی مردم در همه زمینه‌ها باشد.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: باید فکر کنیم، راه پیدا کنیم و ظرفیت‌های خود را برای حل مشکلات جامعه به کار بگیریم. از فرصتی که برای حضور در جمع شما عزیزان فراهم شد، سپاسگزارم و امیدوارم با همکاری و همدلی، دست در دست یکدیگر بگذاریم و با انسجام و وحدت، برای خدمت به مردم تا پای جان ایستادگی کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری