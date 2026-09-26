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کد خبر: ۱۳۹۶۰۸۳
بازدید: ۲۵۶

عکس: یاد سردار شهید سلیمانی در سازمان ملل

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با نقل ابیاتی از شاهنامه درباره خون‌خواهی سیاوش، نوشت که تاریخ برخی درگذشتگان را بیش از زندگان به یاد می‌سپارد؛ او همچنین حضور اسرائیل در تریبون مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد و گفت هیئت ایرانی پیش از ترک سالن، تصویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به‌جا گذاشت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سردار شهید سلیمانی حاج قاسم سلیمانی سازمان ملل اسماعیل بقائی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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