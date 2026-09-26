عکس: یاد سردار شهید سلیمانی در سازمان ملل

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با نقل ابیاتی از شاهنامه درباره خون‌خواهی سیاوش، نوشت که تاریخ برخی درگذشتگان را بیش از زندگان به یاد می‌سپارد؛ او همچنین حضور اسرائیل در تریبون مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد و گفت هیئت ایرانی پیش از ترک سالن، تصویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به‌جا گذاشت.