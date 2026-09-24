رئیس‌جمهوری در پیامی نقش و مسئولیت جامعه علمی را در مسیر پیشرفت، بازسازی و حل مسائل یادآور شد و تصریح کرد: دانشگاهیان با حفظ چراغ علم و پژوهش، اخلاق، گفت‌وگو و نقد مسئولانه، دانشگاه را به محیطی برای پیشرفت علمی، کرامت انسانی، نوآوری و حل مسائل کشور تبدیل کنند.

به گزارش تابناک، متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«آغاز سال تحصیلی جدید را به استادان، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور تبریک می‌گویم. دانشگاه ایرانی، با پشتوانه‌ای از دانش، تجربه و هویت ملی، همواره در برابر دشواری‌ها و تهدیدها ایستادگی و نقش خود را در پیشرفت علمی و اجتماعی کشور ایفا کرده است.

امروز نیز دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور در کنار سایر نهادهای اجرایی، مسئولیتی مهم در مسیر پیشرفت، بازسازی و حل مسایل کشور بر عهده دارند. دانشگاه باید محیطی برای دانش، پژوهش، گفت‌وگو، نقد علمی، آزاداندیشی و پرورش نیروی انسانی متخصص و مسئولیت‌پذیر باشد و از ظرفیت استادان و دانشجویان برای یافتن راه‌حل‌های علمی و عملی مسایل جامعه بهره گیرد.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری می‌توانند با تقویت پژوهش‌های کاربردی، توسعه فناوری، گسترش نوآوری و ارتباط مؤثر با جامعه و اقتصاد، در افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های تازه برای نسل جوان نقش‌آفرین باشند. تحقق این اهداف نیازمند محیطی امن، پویا، مستقل و سرشار از امید و اعتماد است.

تنوع علمی و فکری، گفت‌وگو و نقد سازنده از ارکان پویایی دانشگاه و جامعه است. دانشگاه باید فضایی باشد که در آن دیدگاه‌های گوناگون در چارچوب قانون و اخلاق علمی مطرح شوند و اختلاف‌نظرها از مسیر گفت‌وگو و استدلال به فهم و راه‌حل مشترک تبدیل شوند. توسعه علمی و مسئولیت‌پذیری متقابل استادان و دانشجویان، زمینه‌ساز رشد پایدار علمی و اجتماعی کشور خواهد بود.

ایران خانه مشترک همه ایرانیان است و حفظ استقلال، تمامیت سرزمینی، انسجام ملی و کرامت مردم، مسئولیتی همگانی است. آینده کشور نیز با حضور دانشگاهیان، پژوهشگران و دانشجویانی آگاه، خلاق، مسئول و امیدوار ساخته می‌شود.

در این سال تحصیلی انتظار می‌رود دانشگاهیان با حفظ چراغ علم و پژوهش، اخلاق، گفت‌وگو و نقد مسئولانه را پاس بدارند و دانشگاه را به محیطی برای پیشرفت علمی، کرامت انسانی، نوآوری و حل مسایل کشور تبدیل کنند؛ زیرا آینده‌ای مستقل، آباد و توانمند، بدون دانشگاهی پویا و جامعه‌ای دانش‌بنیان شکل نخواهد گرفت.

از خداوند بزرگ توفیق همه دانشگاهیان گرانقدر و دانشجویان عزیز را در ساختن خانه خویش بر پایه دانش، خرد، گفت‌وگو و امید مسألت دارم.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری