اظهارات سرلشکر ایزدی درباره توان جدید موشکی ایران
سرلشکر ایزدی: میتوانیم شناورهای عظیم دشمن را با موشک بالستیک هدف قرار دهیم
کد خبر: ۱۳۹۵۵۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ سرلشکر ایزدی اعلام کرد میتوانیم شناورهای عظیم دشمن را با موشک بالستیک هدف قرار دهیم
سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتوگویی اظهار کرد: پیام ما به کشورهای منطقه این است که باید با یکدیگر امنیت منطقه را برقرار کنیم و آنها مشاهده کردند که پایگاههای متعدد دشمن در ۱۲ کشور به نتیجه نرسید.
وی افزود: امروز رزمندگان اسلام در جمهوری اسلامی ایران از وضعیت و قابلیتی برخوردار هستند که میتوانند با موشکهای بالستیک، شناورهای عظیم دشمنان را هدف قرار دهند.
منبع: فارس
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