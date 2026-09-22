عکس: «یومکیپور»، مقدسترین روز در تقویم یهودیان
همزمان با فرا رسیدن «یومکیپور»، مقدسترین روز در تقویم یهودیان، خیابانهای بیتالمقدس با توقف کامل تردد خودروها در سکوت فرو رفت. در آستانه این روزِ روزهداری و نیایش، جوامع ارتدوکس یهودی با برگزاری آیینهای سنتی و دیرینهای همچون «کاپاروت» (چرخاندن مرغ به نشانه انتقال گناهان) و «مالکوت» (شلاقزنی نمادین برای توبه)، خود را برای آیینهای کفاره آماده کردند؛ رویدادی که بازتابدهندهی تضادِ همیشگی میانِ مدرنیته و سنتهای مذهبیِ ریشهدار در این شهر است.
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برچسبها:عکس بین الملل یومکیپور بیت المقدس جوامع ارتدوکس یهودی
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