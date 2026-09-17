



به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز پنجشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد.



طبق این بیانیه، گزارشی از یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در ۱۶ مایل دریایی شمال شرق خصب، عمان دریافت شده است.



طبق گزارش‌های اولیه، خدمه در سلامت هستند و در زمان این گزارش، هیچ تأثیر زیست‌محیطی تأیید نشده است.



بررسی‌ها درباره جزئیات این حادثه همچنان ادامه دارد.

منبع: فارس