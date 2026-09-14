ترامپ در توهمات جدیدش، علنی از تلاش واشنگتن برای تصرف نفت ایران پس از پایان جنگ، آن‌هم به شیوه ونزوئلا گفت!

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا دیروز در سفر به ایرلند و هنگام حضور در مسابقات گلف آزاد این کشور، از احتمال ماندن آمریکا در ایران پس از پایان جنگ و در اختیار گرفتن منابع نفتی این کشور سخن به میان آورد.

ترامپ در پاسخ به اینکه آیا آمریکا پس از جنگ ایران را ترک خواهد کرد، گفت: واشنگتن سرانجام ایران را ترک می‌کند، مگر اینکه تصمیم بگیرد در این کشور بماند و «مثل ونزوئلا نفت را نگه دارد».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره زمان پایان جنگ گفت انتظار دارد این درگیری «بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، شاید هم پیش از آن» پایان یابد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار است ماه نوامبر برگزار شود.

ترامپ همچنین مدعی شد ایران «به‌طور مداوم» برای دستیابی به توافق با آمریکا تماس می‌گیرد، اما تأکید کرد واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که خواسته‌هایش را تأمین کند.

وی گفت: «ما باید به توافق درستی برسیم» و افزود که توافقی را که «توافق خوبی نباشد» نخواهد پذیرفت.

نفت ۱۰۰ دلاری و وعده ترامپ برای کاهش قیمت بنزین

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح شده که ادامه جنگ با ایران، بازارهای انرژی را با اختلال مواجه کرده است. قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و قیمت گازوئیل در آمریکا نیز به رکورد بیش از ۶.۲۰ دلار در هر گالن رسیده است.

ترامپ مدعی شد با پایان جنگ، قیمت بنزین در آمریکا «مثل یک سنگ سقوط خواهد کرد».

ونزوئلا؛ الگویی که ترامپ به آن اشاره کرد

اشاره ترامپ به ونزوئلا به عملیات واشنگتن در ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو و همسرش بازمی‌گردد که در سوم ژانویه سال جاری میلادی انجام گرفت.

نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش را در کاراکاس ربودند و سپس او را برای محاکمه در خصوص آنچه اتهامات کیفری خواندند، به آمریکا انتقال دادند.

ترامپ که مدعی بود قصد دارد با بازداشت مادورو، عدالت را به ونزوئلا بازگرداند، پس از این عملیات نیز واشنگتن نقش گسترده‌ای در تصرف نفت ونزوئلا به دست گرفت؛ از جمله کنترل فروش نفت و پیگیری توافق‌هایی که به منافع آمریکا امکان دسترسی به ذخایر عظیم نفت خام این کشور را می‌داد.

اظهارات جدید ترامپ اکنون این احتمال را مطرح کرده که واشنگتن در صورت پایان جنگ ایران نیز به دنبال الگویی مشابه ونزوئلا باشد؛ الگویی که در آن حضور بلندمدت آمریکا در ایران، علاوه بر اهداف امنیتی، با دسترسی به منابع نفتی این کشور نیز گره بخورد.

منبع: فارس