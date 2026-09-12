لبنان: مذاکره جدیدی با اسرائیل انجام نمیشود
عقبنشینی اسرائیل، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی، اصولی ملی هستند که ما متعهد به اجرای آنها هستیم
کد خبر: ۱۳۹۳۹۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان در جریان سفر به شهر نبطیه اعلام کرد که در اوضاع کنونی؛ مذاکره جدیدی با اسرائیل در کار نیست.
رئیسجمهور لبنان در گفتوگو با العربی گفت که هدف از سفر او به نبطیه، بررسی خواستهها و نیازهای شهروندان و اطلاع نزدیک از شرایط آنهاست.
او تأکید کرد: عقبنشینی، بازگشت اسیران و آوارگان، و بازسازی، ثوابت ملی هستند و ما متعهد به اجرای آنها هستیم و بر پایبندی دولت لبنان به این پروندهها تأکید کرد.
منبع: فارس
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