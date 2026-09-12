مرز شلمچه بسته شد
به گزارش تابناک؛ این منبع به السومریه نیوز گفت که این گذرگاه «به دلایل نامعلومی» بسته شده است.
وی توضیح داد که این تصمیم شامل جابهجایی مسافر و کالا نیز میشود.
گذرگاه شلمچه در شرق استان بصره واقع شده و یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی است که عراق و ایران را به هم متصل میکند.
بسته شدن این گذرگاه اندکی پس از آن صورت گرفت که الزیدی بامداد شنبه تصمیمی مبنی بر برکناری فرمانده فرماندهی عملیات میسان و تشکیل کمیته تحقیق در مورد این فرماندهی، پس از ادعای اینکه حملات علیه عربستان سعودی از مکانی در داخل استان انجام شده است، صادر کرد.
این در حالی است که وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه مدعی شد که خط لوله شرق-غرب توسط چندین پهپاد که از عراق پرتاب شده بودند، هدف قرار گرفته و منجر به تلفات جانی شده است.
عربستان سعودی این حمله را «به شدیدترین لحن» محکوم و خاطرنشان کرد که «به درخواست نخست وزیر عراق برای دادن فرصت به دولت برادر عراق جهت اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات انجام شده از خاک عراق علیه عربستان و کشورهای همسایه، ریاض تصمیم گرفته است که در این مرحله پاسخ ندهد و از تلاشهای دولت عراق حمایت کند».
رسانههای عراقی گزارش دادند علی الزیدی «دستور تحقیقات فوری در مورد شرایط حملات و طرفهای پشت پرده آنها و اقدام قانونی علیه هر کسی که دست داشتنش ثابت شده باشد را صادر کرده است.»
منبع: ایسنا