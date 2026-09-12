En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

مرز شلمچه بسته شد

یک منبع امنیتی عراقی از بسته شدن موقت گذرگاه مرزی شلمچه به دستور مستقیم نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، علی الزیدی، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۶۳
| |
1625 بازدید
|
۱
مرز شلمچه

به گزارش تابناک؛ این منبع به السومریه نیوز گفت که این گذرگاه «به دلایل نامعلومی» بسته شده است.

وی توضیح داد که این تصمیم شامل جابه‌جایی مسافر و کالا نیز می‌شود.

گذرگاه شلمچه در شرق استان بصره واقع شده و یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی است که عراق و ایران را به هم متصل می‌کند.

بسته شدن این گذرگاه اندکی پس از آن صورت گرفت که الزیدی بامداد شنبه تصمیمی مبنی بر برکناری فرمانده فرماندهی عملیات میسان و تشکیل کمیته تحقیق در مورد این فرماندهی، پس از ادعای اینکه حملات علیه عربستان سعودی از مکانی در داخل استان انجام شده است، صادر کرد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه مدعی شد که خط لوله شرق-غرب توسط چندین پهپاد که از عراق پرتاب شده بودند، هدف قرار گرفته و منجر به تلفات جانی شده است.

عربستان سعودی این حمله را «به شدیدترین لحن» محکوم و خاطرنشان کرد که «به درخواست نخست وزیر عراق برای دادن فرصت به دولت برادر عراق جهت اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات انجام شده از خاک عراق علیه عربستان و کشور‌های همسایه، ریاض تصمیم گرفته است که در این مرحله پاسخ ندهد و از تلاش‌های دولت عراق حمایت کند».

رسانه‌های عراقی گزارش دادند علی الزیدی «دستور تحقیقات فوری در مورد شرایط حملات و طرف‌های پشت پرده آنها و اقدام قانونی علیه هر کسی که دست داشتنش ثابت شده باشد را صادر کرده است.»

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرز شلمچه الزیدی نخست وزیر عراق
قورباغه‌ای که هیچ‌وقت پیر نشد؛ همه چیز درباره فولکس قورباغه‌ای
جدیدترین عکس آیت الله جنتی
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار همتی با نخست وزیر عراق
عکس: دیدار نخست‌وزیر عراق با فرمانده سنتکام
تقدیر الزیدی از حمایت ایران طی جنگ با داعش
ادعای حمله پهپادهای ایرانی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
7
7
پاسخ
عراق هم برای ما ادم شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۷۴ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۵۷ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qdH
tabnak.ir/005qdH