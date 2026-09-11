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پوتین: آغازگران تحریم خود با رکود اقتصادی مواجه هستند

رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در دهلی‌نو گفت کشورهایی که تحریم‌های ضد روسی را اعمال می‌کنند، خود با رکود اقتصادی مواجه هستند.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۸۷
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ولادیمیر پوتین

به گزارش تابناک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جلسه عمومی شورای تجاری بریکس در هند گفت: «تحت محدودیت‌های شدید خارجی، می‌توان اهداف بلندپروازانه‌ای تعیین کرد و با موفقیت به آنها دست یافت. می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که تحریم‌ها را آغاز می‌کنند و با کسری بودجه، بدهی عمومی رو به رشد و رکود صنعتی مواجه هستند، قادر به اجرای چنین سیاست‌هایی نیستند. آنها با عواقب دشوار و شدیدی روبرو هستند.»

پوتین همچنین به کاهش تولید صنعتی در اقتصادهای پیشرو منطقه یورو اشاره کرد.

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه اظهاراتش گفت که رقبای غربی بریکس در تلاش‌ هستند رهبری پیشین خود در جهان را بازپس بگیرند و این رقابت در سطح دولتی شکل‌های زشتی به خود گرفته است.

پوتین با اشاره به تحریم‌های غرب علیه کشورش به دلیل جنگ اوکراین گفت که بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است که چند برابر مجموع تحریم‌ها علیه همه کشورهای جهان است و افزود که غرب در تلاش برای حفظ رهبری اقتصادی خود به تخریب مستقیم تاسیسات و خطوط لوله متوسل می‌شود.

اشاره پوتین به کمک‌های نظامی شرکا و متحدان کی‌یف به حملات نظامی آن در عمق روسیه است که تاسیسات انرژی آن را هدف قرار داده است.

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه درباره اهمیت شراکت اقتصادی در چارچوب‌های چندجانبه گفت: «روشن است که یک مشارکت اقتصادی قوی و روابط تجاری قابل اعتماد، از بسیاری جهات پایه روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهد، آن‌ را باثبات‌تر می‌کنند و امکان غلبه بر بسیاری از پدیده‌های بحرانی پیش روی جهان مدرن را فراهم می‌کنند.»

به گفته پوتین، جهان مدرن اکنون مرحله‌ای از دگرگونی‌های عمیق را می‌گذراند و محرک‌های جدید توسعه در حال ظهورند.

او افزود: «ساختار بریکس که بر نمایندگی استوار است بر علاقه فزاینده به تقویت ارتباطات تجاری در سراسر فضای این انجمن ما تاکید می‌کند.»

او درباره رشد میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گفت: «در پنج سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان توسط کشورهای بریکس انجام شده است.»

پوتین افزود که سهم کشورهای گروه هفت (آمریکا، کانادا، ژاپن، ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس) تنها ۲۹ درصد بود.

او درباره نقش این گروه در رشد جهانی بیان کرد: «بریکس از طریق تلاش‌های مشترک نهادهای دولتی، کسب‌وکارها و محافل تخصصی، یک بستر پایدار جدید برای رشد جهانی می‌سازد. بسیار مهم است که عناصر کلیدی آن و قواعد حاکم بر فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها از بیرون تحمیل نشوند.»

به گفته او، کشورهای بریکس در توسعه روابط تجاری بر منافع ملی تکیه می‌کنند.

رئیس‌جمهور روسیه درباره آمادگی کشورش در کمک به امنیت انرژی در جهان گفت: «روسیه پذیرای ابتکارهای جالب‌توجه و امیدبخش در صنعت، تجارت و گردشگری است. ما آماده‌ایم همراه با شرکای خود به امنیت انرژی و غذایی جهانی کمک کنیم و مسیرهای جهانی قابل اعتماد را به‌طور مشترکی مانند کریدور حمل‌ونقل فرا-قطبی و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب توسعه دهیم.»

پوتین افزود که روسیه آماده همکاری با تمام جهان، از جمله غرب است.

منبع: ایسنا

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