ترکیه و افغانستان به صف تحریم‌کنندگان ایران پیوستند؟

به گزارش تابناک؛ گزارش‌ها از تشدید محدودیت‌ها در مسیر‌های تجاری منتهی به ایران حکایت دارد. گفته می‌شود فرودگاه‌های ترکیه پذیرش برخی محموله‌ها و بار‌هایی را که مقصد نهایی آنها ایران اعلام شده، متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که در صورت تأیید می‌تواند روند حمل‌ونقل هوایی کالا به ایران را با اختلال مواجه کند.

از سوی دیگر، صف کامیون‌های ایرانی در مرز افغانستان به بیش از ۱۵ روز رسیده و صد‌ها کامیون در انتظار خروج از این کشور هستند. فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند ادامه این وضعیت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد و سهم ایران از بازار افغانستان را به رقبایی مانند ازبکستان واگذار کند.

برخی گزارش‌ها همچنین مدعی شده‌اند محدودیت‌های اعمال‌شده در افغانستان و ترکیه به روابط این کشور‌ها با ایالات متحده مرتبط است و حتی از توقیف چند صد تن کالا سخن گفته‌اند.

منبع: رکنا