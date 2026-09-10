آیت‌الله سیدمحمود طالقانی فقط یک روحانی مبارز یا روشنفکر دینی نبود؛ عالمی بود که قرآن و نهج‌البلاغه را با مبارزه و حضور اجتماعی پیوند زد و در میان مردم به «پدر طالقانی» شهرت یافت. رهبر شهید انقلاب در خاطرات خود از او، از مردی با اعتمادبه‌نفس، صراحت، صفا و روحیه‌ای مقاوم روایت کرده‌اند.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، ۱۹ شهریور، سالروز درگذشت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی است؛ روحانی‌ای که نامش با بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران گره خورده است. برای شناخت او اما مرور تاریخ تولد و مسئولیت‌هایش کافی نیست. بخشی از شخصیت طالقانی را باید در خاطرات کسانی دید که او را از نزدیک می‌شناختند؛ به‌ویژه روایت رهبر انقلاب که تصویری زنده از روحیه، رفتار و منش او به دست می‌دهد.

رهبرشهیدانقلاب در سخنان خود درباره طالقانی تأکید کرده‌اند که نباید شخصیت او را فقط در عنوان «روشنفکر دینی» خلاصه کرد. طالقانی اهل اندیشه بود و درباره قرآن و نهج‌البلاغه حرف‌های تازه داشت، اما اندیشه برای او از میدان عمل جدا نبود. مبارزه، ایمان، صراحت و صفای شخصی، بخش‌های دیگری از شخصیتی بودند که در میان مردم به «پدر طالقانی» شهرت یافت.

خاطره‌ای از طالقانی در دادگاه

شاید یکی از گویاترین خاطرات رهبرشهید انقلاب از آیت‌الله طالقانی، به حضور او در دادگاه تجدیدنظر بازگردد. رهبر انقلاب از روزی یاد کرده‌اند که طالقانی با عصا در دادگاه حاضر شده بود. فضای دادگاه رسمی و سنگین بود و از او خواسته شد مطابق تشریفات دادگاه رفتار کند و خود را معرفی کند؛ اما طالقانی با همان اعتمادبه‌نفس خاص خود در برابر این فضا قرار گرفت.

این تصویر برای رهبرشهید انقلاب، نشانه‌ای از روحیه طالقانی بود؛ اعتمادبه‌نفس، اتکای به خدا و شجاعتی که در شرایط سخت خودش را نشان می‌داد. طالقانی در آن صحنه فقط یک متهم سیاسی نبود؛ مردی بود که حتی در برابر دستگاهی که او را محاکمه می‌کرد، شخصیت و عزت نفس خود را حفظ کرده بود.

مردی که محبوبیت، صراحتش را نگرفت

مردم او را «پدر طالقانی» می‌نامیدند؛ عنوانی که نشان‌دهنده پیوند عمیق او با مردم بود. اما محبوبیت، طالقانی را به انسانی محافظه‌کار تبدیل نکرد. رهبرشهیدانقلاب خاطره‌ای از یکی از خطبه‌های او نقل کرده‌اند؛ خطبه‌ای که طالقانی در آن سخنان صریحی مطرح کرد و طبیعی بود که واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد.

پس از آن خطبه، آیت الله خامنه ای با طالقانی تماس گرفتند و از او تشکر کردند. طالقانی در پاسخ گفت افراد دیگری هم با او تماس گرفته‌اند، اما برای اعتراض و حتی ناسزا گفتن به خاطر همان سخنان.این خاطره، بخش مهمی از منش طالقانی را نشان می‌دهد: اینکه محبوبیت، او را از حرفی که درست می‌دانست منصرف نمی‌کرد.

صفا و روراستی؛ وجهی که نباید فراموش شود

در روایت رهبرشهیدانقلاب، مبارزه تنها ویژگی برجسته طالقانی نیست. ایشان بر صفا، روراستی، صداقت و زلالی او نیز تأکید کرده‌اند. طالقانی به تعبیر ایشان، گرفتار ظاهرسازی‌های مرسوم در میان روحانیون، روشنفکران یا حتی مبارزان نبود. صریح بود و بی‌پیرایه رفتار می‌کرد.

همین ویژگی، در کنار ارتباط نزدیکش با مردم، بخشی از راز محبوبیت او بود. مردم با روحانی‌ای مواجه بودند که میان حرف و عملش فاصله زیادی نمی‌دیدند.

از گلیرد تا مسجد هدایت

سیدمحمود علایی طالقانی ۱۳ اسفند ۱۲۸۹ در روستای گلیرد طالقان به دنیا آمد. پدرش، ابوالحسن علایی طالقانی، نخستین استاد او بود. پس از آموزش‌های ابتدایی، برای ادامه تحصیل علوم دینی به قم رفت و در مدارس رضویه و فیضیه تحصیل کرد. او در سال ۱۳۱۷ از عبدالکریم حائری یزدی اجازه اجتهاد گرفت و یک سال بعد برای تدریس در مدرسه سپهسالار راهی تهران شد.

اما مسیر زندگی او خیلی زود از یک فعالیت صرفاً حوزوی فراتر رفت. آیت الله طالقانی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود حساس بود و در تحولات مختلف حضور داشت. او از طرفداران دکتر محمد مصدق و از فعالان نهضت ملی شدن نفت و نهضت مقاومت ملی بود. در جبهه ملی دوم نیز حضور داشت و در سال ۱۳۴۰ همراه با مهدی بازرگان و یدالله سحابی در تأسیس نهضت آزادی ایران نقش داشت.

در این سال‌ها، مسجد هدایت به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فکری و مبارزاتی او تبدیل شد؛ جایی که سخنرانی‌های طالقانی مخاطبان بسیاری پیدا کرد.

مبارزه‌ای که زندان و تبعید هم متوقفش نکرد