اجرای طرح طبقهبندی مشاغل متناسب، متضمن نگهداشت نیروی متخصص/ «اهداف» الگوی موفق حکمرانی منابع انسانی
به گزارش تابناک، در راستای بررسی الگوهای برتر مدیریت نیروی انسانی در صنایع استراتژیک کشور، «پروانه رضایی»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بازدید از شرکت توربینهای گازی صنعتی خاورمیانه (MIGT) از شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایهگذاری اهداف؛ از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت MIGT به عنوان طرح نمونه صنعتی رونمایی کرد.
در جریان این بازدید که با حضور «حبیب خراسانی» مشاور مدیر عامل و معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه گذاری اهداف صورت گرفت، از ساختار نوین مدیریتی و طرحهای نوآورانه گروه سرمایه گذاری اهداف در حوزه توسعه منابع انسانی تجلیل به عمل آمد.
رضایی، معاون روابط کار؛ گروه سرمایه گذاری اهداف را الگوی موفق حکمرانی منابع انسانی دانست و اظهار داشت: مجموعههای بزرگ صنعتی کشور میبایست از این الگوی موفق استفاده کنند.
وی با اشاره به پتانسیلهای فنی و انسانی این مجموعه، بر اهمیت حضور نیروهای جوان و متخصص در صنایع کلیدی تاکید کرد: فضای کار در این ساختار مطلوب است و تعامل سازنده و انرژی مثبت موجود در میان بدنه کارگری این شرکت، نشاندهنده مدیریت موفق در ایجاد محیطی پویا و رضایتبخش است.
معاون روابط کار وزارت کار، طرح جدید شرکت را فراتر از یک اجرای ساده از الزامات قانونی دانست و ادامه داد: در حالی که طبقهبندی مشاغل از الزامات اساسی کارگاههاست، اما آنچه در شرکت MIGT شاهد آن هستیم، یک مدل اختصاصی و منحصربهفرد است که بادقت بالا، مسیر تکامل و رشد حرفهای کارکنان را به شکلی دقیق ترسیم کردهاست.
رضایی به چالشهای اقتصادی و تأثیرات ناشی از شرایط ژئوپلیتیک بر ارزش حقوقها اشاره کرد و گفت: فشار مضاعف بر سطوح کارگری اثر منفی خواهد داشت و از این رو مدل MIGT در این حوزه نقطه قوتی محسوب میشود.
وی ادامه داد: توانایی این شرکت در حفظ سطح بالای رضایت شغلی، نه تنها موجب حفظ سرمایههای انسانی شده، بلکه منجر به بازگشت نیروهای متخصص از محیطهای دیگر به این مجموعه شده است. این رویکرد، دقیقترین راه برای مقابله با پدیده مهاجرت متخصصان و دانشمندان کشور وحفظ دانش فنی بومی است.
معاون روابط کار با صدور دستورالعمل به مدیرکل جبران خدمات وزارتخانه و تیم بازرسی اداره کار منطقه، بر ضرورت حمایت، همراهی و تسهیل امور برای شرکتهایی که در این سطح از استانداردهای مدیریتی و انسانی برخوردارند، تأکید کرد.
همچنین حبیب خراسانی، مشاورمدیرعامل و معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف در این بازدید با اشاره به روندتحولآفرین و بازنمایی مفهوم توسعه در مدیریت سرمایه انسانی شرکتهای زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری اهداف، گفت: توسعه سرمایه انسانی به مثابه یکی از مهمترین سیاستهای حفظ داراییهای راهبردی شرکتها و بنگاههای بزرگ است که از بدو آغاز به کار تیم مدیریتی جدید گروه سرمایه گذاری اهداف در دستور کار قرار گرفت.
خراسانی تاکید کرد: در بررسی چالشهای توسعه در کشور، باید در کنار ابعاد مختلفی همچون توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مفهوم دیگری تحت عنوان «توسعه انسانی» نیز مورد توجه جدی قرار گیرد؛ مفهومی که دارای مؤلفهها و الزامات خاص خود است و متأسفانه تاکنون آنگونه که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، ضروری است برای توسعه سرمایه انسانی کشور یک برنامه جامع، مبسوط و مدون تدوین شود و این موضوع در اسناد بالادستی نیز از جایگاه ویژهای برخوردار باشد. وی افزود: یکی از مواردی که امروز کشور با آن به عنوان یک چالش راهبردی مواجه است، بیتوجهی به همین مسئله و ضرورت سرمایهگذاری هدفمند بر توسعه سرمایه انسانی است.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایهگذاری اهداف گفت: در حوزه توسعه سرمایه انسانی نیز تاکنون یک سند بالادستی ویژه و مبتنی بر کار تخصصی تدوین نشده است؛ سندی که بتواند مسیر فعالیت سازمانها، شرکتهای تخصصی و بخش خصوصی را در حوزه سرمایه انسانی مشخص و آنها را به سمت یک راهبرد منسجم و بلندمدت هدایت کند. چنین سندی باید تمامی ابعاد سرمایه انسانی، از جذب و نگهداشت نیروی انسانی گرفته تا آموزش، توانمندسازی و توسعه کارکنان را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهد تا سازمانها بتوانند اقدامات خود را بر اساس یک استراتژی مشخص و راهبردی پیش ببرند.
خراسانی افزود: با وجود اهمیت این موضوع، باید اذعان کرد که تاکنون کار ویژه و جامعی در این زمینه انجام نشده و توسعه سرمایه انسانی همچنان نیازمند توجه جدیتر در سیاستگذاریها و اسناد بالادستی کشور است.
وی با بازخوانی سیر تحول مدیریت منابع انسانی در این مجموعه، تاکید کرد: همزمان با استقرار «مهدی عبوری» مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف؛ مأموریت وی بر بهینهسازی ساختارها و ارتقای سطح معیشت کارکنان ١٧٧ شرکت زیرمجموعه، به صورت ویژه دنبال شدهاست.
وی با اشاره به چالشهای پیشین گفت: در آغاز این مسیر، از میان تمامی زیرمجموعهها، تنها ٨ شرکت در زمینه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل پیشقدم بوده، اما امروز با تکیه بر همکاریهای سازنده و حمایتها مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستاوردهای چشمگیری حاصل شده و در حال حاضر، بیش از ۲۴ شرکت از زیرمجموعههای گروه سرمایهگذاری اهداف با موفقیت طرح طبقهبندی مشاغل را اجرایی کردهاند و روند اجرای این طرح در ١٣ شرکت دیگر نیز با جدیت در دست اقدام است.
خراسانی طرح فعلی را گامی مؤثر در جهت ایجاد رضایت نسبی در بدنه متخصصین دانست و گفت: هدف ما توقف طرح در این مرحله نیست و این مسیر ادامه دارد و با برنامهریزی مستمر، به دنبال پایداری شغلی متخصصان و کارکنان هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی در تمامی شرکتهای زیرمجموعه، بر اهمیت حفظ انگیزهها و ارتقای سطح رضایت شغلی تأکید کرد و افزود: کارکنان ارزشمندترین دارایی و سرمایه اصلی سازمان هستند و استراتژی حفظ، نگهداشت و پرورش این سرمایه انسانی جهت پیشتازی در صنایع استراتژیک کشور ضروری است.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایهگذاری اهداف تاکید کرد: طرح طبقهبندی مشاغل که در شرکت MIGT اجرا شده، یک طرح منحصربهفرد با رویکردی جدید است. بر همین اساس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم این طرح را به عنوان طرح پایلوت در کشور معرفی کند تا بتوان از الگوی بهکار گرفته شده در آن برای سایر شرکتها و مجموعهها نیز استفاده کرد. هدف ما این است که این تجربه به عنوان یک الگوی موفق مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید، زمینه برای الگوسازی و بهرهگیری سایر مجموعهها از این مدل فراهم شود.
وی تاکید کرد: پس از اجرای این طرح، نهتنها هیچگونه خروج سرمایه انسانی از شرکت نداشتهایم، بلکه نیروهایی که پیش از این از مجموعه خارج شده بودند نیز در حال بازگشت به شرکت هستند.
همچنین در جریان این بازدید هاشمی نژاد، مدیرکل جبران خدمات وزارت کار، ضمن تشریح ابعاد و مختصات طرح طبقه بندی مشاغل شرکت توربینهای گازی صنعتی خاورمیانه؛ این طرح را بومی و اختصاصی این شرکت نامید که مزایای آن باعث میشود تا سالهای آینده در زمینه ارتقای استانداردهای سرمایه انسانی خللی متوجه MIGT نشود.