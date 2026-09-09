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نبرد قدرت؛ لامبورگینی هوراکان پرفورمانته در برابر بیامدابلیو ام2 دریفت ردبول
در یکی از جذابترین رقابتهای درگ، یک لامبورگینی هوراکان پرفورمانته با موتور ۵.۲ لیتری وی۱۰ تنفس طبیعی در برابر یک بیامدابلیو ام2 خاص قرار میگیرد؛ نسخه دریفت ردبول با موتور اس۵۸ تقویتشده، توربوی بزرگ و قدرت خیرهکننده ۱۱۰۰ اسببخار. این رقابت، تقابل دو فلسفه متفاوت مهندسی خودرو است؛ لامبورگینی با سیستم چهارچرخ محرک و تمرکز بر انتقال مؤثر قدرت به زمین، در برابر بیامدابیلو دریفت که برای حرکات نمایشی و تولید قدرت عظیم ساخته شده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، این دو خودرو در چند مرحله از مسابقه درگ، رقابت شتاب و تستهای مختلف عملکردی را تجربه میکنند تا مشخص شود کدامیک در مسیر مستقیم سریعتر است.
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