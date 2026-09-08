عکس: تلاش فلسطینیان برای بازسازی غزه با آجر گلی
در غزه که هنوز با کمبود سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی روبهروست، ساکنان به جای انتظار برای رسیدن کمکها، آجرهای گلی را با دست خود میسازند و با چوب، پارچه و ورقهای پلاستیکی، خانهها و مغازههای ویرانشده را از نو بنا میکنند؛ برخی حتی بهطور مستقیم روی تلی از آوار خانه پیشین خود ساختمان جدید را برپا کردهاند. این ساختوسازهای مبتکرانه اما شکننده، گواهی است بر اراده بازسازی در شهری که هیچ مصالح رسمی به آن اجازه ورود نیافته است.
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برچسبها:عکس بین الملل فلسطین غزه آجر گلی بازسازی
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