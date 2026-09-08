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News ID: ۱۳۹۳۴۵۳
Hits: ۱۲۰۱
نظرات: ۱

عکس: تلاش فلسطینیان برای بازسازی غزه با آجر گلی

در غزه که هنوز با کمبود سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی روبه‌روست، ساکنان به جای انتظار برای رسیدن کمک‌ها، آجرهای گلی را با دست خود می‌سازند و با چوب، پارچه و ورق‌های پلاستیکی، خانه‌ها و مغازه‌های ویران‌شده را از نو بنا می‌کنند؛ برخی حتی به‌طور مستقیم روی تلی از آوار خانه پیشین خود ساختمان جدید را برپا کرده‌اند. این ساخت‌وسازهای مبتکرانه اما شکننده، گواهی است بر اراده بازسازی در شهری که هیچ مصالح رسمی به آن اجازه ورود نیافته است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل فلسطین غزه آجر گلی بازسازی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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Anonymous
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
خدا لعنت کند اسراییل رو ببینید چطور خونه زندگی مردم را ویران کردن
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