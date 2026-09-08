En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

توضیح قوه قضاییه درباره پرونده محمدباقر خرازی

سخنگوی قوه قضاییه در حضور خبرنگاران رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۳۹
| |
1963 بازدید
محمدباقر خرازی

به گزارش تابناک؛ سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: ایشان در حال حاضر تحت قرار بازداشت است و در بازداشتگاه به سر می‌برد.

وی افزود: پرونده آقای خرازی در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده است.

کاظمی تأکید کرد: بنابراین در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم مقتضی در چارچوب مقررات قانونی اتخاذ خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر خرازی قوه قضاییه سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نظر علی مطهری درباره سخنان محمدباقر خرازی
محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد
ادعای بازداشت محمدباقر خرازی در قم
واکنش روزنامه جوان به اظهارات محمدباقرخرازی
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
رمینگتون ۸۷۰ مارین مگنوم؛ شات‌گان پمپ‌اکشن برای شرایط سخت
توضیح قوه قضاییه درباره پرونده محمدباقر خرازی
بازار اکتان و زنگ خطر جدی در جایگاه‌های سوخت/ بازی VPN این‌بار در بازار خودرو!؟
هشدار سیل برای تهران
کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات
تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود
ابتلای واکسن آنفولانزا به دو ویروس مهلک؛ تحریم بدخیم، نارسایی تدبیر!
خداداد عزیزی تشویق شد یا تنبیه؛ کاپیتالیسم و سقوط اخلاق در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال
شرایط عجیب واردات موبایل / خداحافظی با گوشی‌های پرچمدار در بازار رسمی
حضور قالیباف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ قیام خونین ۱۷شهریور
پرونده ایران در شورای امنیت با سد چین و روسیه روبه‌رو می‌شود؟ / غرب با فشار بیشتر، ایران را به سمت شرق سوق می‌دهد
لحظه اصابت بالستیک‌های عظیم روسیه به کیف
دفاع یک روزنامه از سیاست بنزینی دولت
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۶ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۴ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۷ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۲ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qUp
tabnak.ir/005qUp