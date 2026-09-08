توضیح قوه قضاییه درباره پرونده محمدباقر خرازی

به گزارش تابناک؛ سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: ایشان در حال حاضر تحت قرار بازداشت است و در بازداشتگاه به سر می‌برد.

وی افزود: پرونده آقای خرازی در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده است.

کاظمی تأکید کرد: بنابراین در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم مقتضی در چارچوب مقررات قانونی اتخاذ خواهد شد.