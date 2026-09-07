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خاطرۀ سردار فضلی از حضور رهبر معظم انقلاب در جبهه + عکس

خاطرۀ سردار علی فضلی از حضور رهبر معظم انقلاب در جبهۀ دفاع مقدس ۸ ساله
کد خبر: ۱۳۹۳۳۸۰
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614 بازدید
رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با انتشار این تصویر خاطره سردار علی فضلی از حضور رهبر معظم انقلاب در جبهه را روایت کرد:

در خط مقدم

ایشان ـ در دوران دانش‌آموزی ـ راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند و در گردان حبیب‌بن‌مظاهر از لشکر ۲۷ حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) و نیز مدّتی در لشکر سیّدالشّهداء (علیه السّلام) حضور یافتند. همچنین در برخی عملیّات‌ها از جمله عملیّات کربلای یک در خط مقدم جنگ شرکت داشتند.
سردار فضلی، از فرماندهان دفاع مقدّس: «آقا سیّدمجتبیٰ به من توصیه کردند که من را با عنوان "حسینی" خطاب کنید، چون ما برای اداء تکلیف و انجام وظیفه به اینجا آمده‌ایم نه برای نام و عنوان و فخرفروشی»

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رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب جبهه دفاع مقدس
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