تکرار فینال استقلال – بانک شهر در لیگ استارت نخوردهی ۱۴۰۵/ کساد شدن بازار ایران برای روسها
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، این همه سروصدا و در بوق و کرنا دمیدن که چند تیم متمول به لیگ برتر کشتی ۱۴۰۵ اضافه شدهاند؛ اما نهایتاً چیزی که امروز کاملاً عیان است، فینال ۱۴۰۵، همان فینال ۱۴۰۴ خواهد بود: بانک شهر - استقلال.
پیش از مراسم قرعهکشی لیگ برتر آزاد، صحبت بر سر این بود که متقاضیان لیگ برتر کشتی، افزایش چشمگیری داشتهاند و سازمان لیگ باید دست به انتخاب بزند چون نه میخواهد و نه میتواند لیگ را با بیشتر از ۸ تیم برگزار کند. دلیل هم تقویم فشرده پاییز امسال بود.
دو مسابقه بازیهای آسیایی و جهانی زیر ۲۳ سال در مهر و قهرمانی جهان در آبان و بعد از آن هم اواخر آذر ماه و شاید اوایل دی ماه، آغاز چرخه جهانی ۲۰۲۷ که آخرین جهانیِ پیش از المپیک خواهد بود.
به نظر هم میرسید چون کشتی سال گذشته در هر دو رشته آزاد و فرنگی قهرمان جهان شده، اسپانسرها باوجود اوضاع خراب اقتصادی، باز هم حامی مالی کشتی خواهند شد، اما در عمل چنین اتفاقی لااقل در کشتی آزاد رخ نداد و شاید حتی اوضاع بدتر از لیگ فصل گذشته هم شود.
تراکتور و نفت؛ میشد قاعده لیگ امسال تغییر کند
لیگ فصل قبل بانک شهر، استقلال، خیبر و ستارگان را در خود داشت که هرچند دو تیم اول، بهترینها را جذب کرده بودند، اما خیبر با کشتیگیران ملیپوش دو رده سنی جوانان و امید و ستارگان هم که قاعده بازی در لیگ کشتی را در بیش از یک دهه تیمداری خوب یاد گرفته، میتوانستند لیگ نسبتاً جذابی را رقم بزنند.
همگروه شدن بانک شهر و استقلال هم بر جذابیتهای لیگ سال گذشته افزود، درست زمانی که استقلالِ کمیل قاسمی توانست دور رفت را از بانک شهر رضا یزدانی ببرد. ۵ - ۵ مساوی دو تیم خیبر – ستارگان به سود تیم خرمآبادی هم در گروه دیگر، نشان داد که مرحله مقدماتی ارزش تماشا را دارد، اما در لیگ امسال جدای از دو تیم استقلال و بانک شهر، از کدام تیمها میتوان انتظار مسابقهای جذاب داشت؟
شاید اگر تراکتوری که برای شرکت در لیگ امسال اعلام آمادگی کرده بود هم میآمد و یا نفت تیمش را هم در حد و اندازه کادرفنیای که در رأس خود داشت، میبست و تا پایان کار میماند، لیگ امسال حتی جذابتر از لیگ فصل گذشته میشد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. حالا فقط دو تیم پول دارند و بهترینها به عضویت همین دو تیم درخواهند آمد. رقابت فقط بین بانک شهر و استقلال است.
تنها تغییر در فینالِ ۱۴۰۵؛ جویبار تبدیل به اراک شد
در قرعهکشی روز یازدهم شهریور، گروه اول لیگ برتر آزاد را استقلال اراک، نامآوران پاس ساری و نفت تهران تشکیل میدادند و در گروه دوم هم بانک شهر با مقاومت البرز و دانشگاه آزاد اسلامآباد همگروه شده است.
حتی پیش از آنکه زمزمه انحلال نفت تهران مطرح شود هم تکلیف صعودکنندههای اول مشخص بود؛ حتی باوجود کادرفنی پرستارهای که برای نفت انتخاب شده بود: استقلال از گروه اول و بانک شهر از گروه دوم. دو تیمی که طبعاً فینالیست هم میشدند و فینال سال گذشته تکرار میشد: بانک شهر – استقلال. تنها تفاوت پسوند «اراک» بود که کنار استقلال آمده بود. استقلالی که سال گذشته به نام جویبار تیمداری کرد و امسال تیمش را به شهر صنعتی اراک برده و آنجا قرار است از حریفانش میزبانی کند.
اما حضور نفت و نامآورانی که خیلی مشخص نیست با چه آورده و چه نفراتی میخواهد در لیگ شرکت کند و چقدر متفاوت از ستارگانِ سالهای قبل است، میتوانست مرحله مقدماتی نسبتاً جالبی را در گروه اول رقم بزند که گفته میشود نفت از لیگ آزاد کنارهگیری خواهد کرد.
سال گذشته که دانشگاه آزاد از شرکت در لیگ آزاد انصراف داد، باشگاه ستارگان ساری، تیم دومش که بازنده یک طرفه همه کشتیهای رفت و برگشت هم بود، به نام جوانان ستارگان ساری جایگزین شد. امسال هم احتمالا تیمی به همین شکل جایگزین شود تا لیگ در دو گروه ۳ تیمی برگزار شود که از هر گروه دو تیم صعود کرده و فقط یک تیم به نیمهنهایی نخواهد رسید!
با این کیفیت و کمیت، شاید بهتر بود لیگ کشتی را به همان یک فینال رفت و برگشت خلاصه کرد! یعنی اگر تیم ششم –درصورت کنارهگیری نفت تهران- تیم با کیفیت متوسط نباشد، حتی نیمهنهایی هم نمیتواند جذابیت داشته باشد، چه برسد به مرحله مقدماتی که طبعا همه کشتیهای یکطرفه و ۱۰ بر صفر و نهایتاً ۹ بر یک تمام خواهد شد.
کساد شدن بازار لیگ برای روسها
لیگ کشتی نوستراداموس نمیخواهد. با این تیمها، فینال سال گذشته امسال هم تکرار خواهد شد و نهایت تنوعی که سازمان لیگ میتواند به مسابقه بدهد، میزبان آن است. هرچند که اگر مثل سال گذشته باز هم تهران را میزبان کند، شهر بیطرف را انتخاب کرده است چون استقلال به نام اراک تیمداری کرده و دست سازمان لیگ برای انتخاب دوباره تهران هم باز است! سال گذشته سالن هفتمتیر تهران برگزارکننده نیمهنهایی و فینال لیگ برتر بود.
موضوع دیگر هم کساد شدن بازار لیگ برتر کشتی ایران برای روسهاست. روسهایی که در این سالها درآمد خوبی از کشتی ایران داشتند و برای دو مبارزه پایانی، مشتری ثابت تیمهای متمول لیگ ایران بودند. لیگ امسال فقط دو تیم بانک شهر و استقلال را خواهد داشت که توان جذب خارجی را دارند، بنابراین لیگی که خارجیهایش به ۱۲ روس رسیده بود، حالا نهایتاً میتواند ۶ خارجی را در خود داشته باشد.