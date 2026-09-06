حکم اعدام برای مجری سرشناس تلویزیون مصر+عکس

رسانه‌های مصر از صدور حکم اعدام برای سارا خلیفه، مجری سرشناس تلویزیون این کشور و ۱۱ متهم دیگر به اتهام تولید و قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر خبر دادند.

دادگاهی در مصر، سارا خلیفه ـ مجری مشهور تلویزیون ـ و ۱۱ نفر دیگر را به اتهام تشکیل باند مجرمانه سازمان‌یافته برای تولید و قاچاق مواد مخدر، به اعدام محکوم کرد.

به گزارش تابناک، رسانه‌های مصری گزارش دادند که دادگاهی در این کشور، یک مجری مشهور تلویزیون و ۱۱ نفر دیگر را به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر در یک پرونده گسترده مواد مخدر، به اعدام محکوم کرد.

سارا خلیفه، ۳۹ ساله، مجری شناخته شده مصری، بیشتر به خاطر برنامه «ماموریت غیرممکن» خود شناخته می‌شود که به موضوعات مربوط به امنیت و جنایت می‌پرداخت.

روزنامه دولتی‌الاهرام نوشت که دادگاهی در قاهره، «خلیفه و ۱۱ متهم دیگر را به اتهام تشکیل یک باند مجرمانه سازمان‌یافته تخصصی در تهیه مواد مورد استفاده در تولید مواد مخدر با قصد قاچاق آنها و همچنین داشتن و حمل سلاح گرم و مهمات غیرمجاز به مجازات اعدام با طناب دار محکوم کرده است.»

این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه از مفتی اعظم مصر برای نظر شرعی خود مشورت گرفت که این رویه‌ای است که قانون مصر در پرونده‌های جنایت‌های قابل‌مجازات اعدام الزامی می‌داند.

این حکم قابل تجدیدنظر است.

خلیفه همچنین مالک یک کلینیک جراحی زیبایی و یک شرکت تولیدی است که در برگزاری مهمانی‌ها و رویداد‌ها تخصص دارد.

به گزارش روزنامه دولتی اخبار الیوم، متهمان تولید مواد مخدر مصنوعی با قصد قاچاق آنها از طریق واردات مواد اولیه مورد استفاده متهم شده‌اند.

الاهرام گزارش داد که مقامات بیش از ۷۵۰ کیلوگرم مواد مخدر و مواد اولیه را کشف و ضبط کرده و دو آپارتمان را یافته‌اند که به عنوان آزمایشگاه استفاده می‌شد، همچنین سلاح گرم و مهمات غیرمجاز نیز در آنها یافت شده است.

دادگاه همچنین خلیفه و دیگران را در یک پرونده جداگانه مربوط به ربایش و ضرب و جرح یک مرد جوان، به پنج سال زندان محکوم کرد.

مصر برای قتل عمد، تروریسم و برخی از جنایات تجاوز و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام اعمال می‌کند.

منبع: ایسنا