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ویتامین‌ها بیمارکننده هستند

در حالی که بسیاری مصرف ویتامین‌ها را بدون محدودیت برای حفظ سلامت مفید می‌دانند، متخصصان هشدار می‌دهند مصرف بی‌رویه این ریزمغذی‌های ضروری می‌تواند عوارضی برای بدن به همراه داشته باشد و مصرف آنها باید متناسب با نیاز بدن باشد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۱۷
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ویتامین

به گزارش تابناک؛ در حالی که به باور بسیاری افراد مصرف بدون اندازه ویتامین‌ها مطلوب و در سلامتی تاثیر مثبتی به همراه دارد، اما متخصصان نسبت به عوارض مصرف بی رویه انواع ویتامین‌ها هشدار می‌دهند.

در دنیای امروز، توجه به سلامت و تندرستی به یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از افراد تبدیل شده است؛ در این میان، نقش ریزمغذی‌ها به ویژه ویتامین‌ها، بر کسی پوشیده نیست؛ این ترکیبات حیاتی که به مقدار اندک مورد نیاز بدن هستند، در عملکرد صحیح اندام‌ها، تقویت سیستم دفاعی، تولید انرژی و صد‌ها فرآیند دیگر نقش دارند.

این حال، تصور رایج، اما نادرستی وجود دارد که مصرف هرچه بیشتر این مواد، برابر با سلامتی بیشتر است؛ اینجاست که پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «مسمومیت با مکمل‌های ویتامینی» یا «هایپرویتامینوز» به وجود می‌آید؛ این حالت زمانی پیش می‌آید که فرد، به ویژه بدون تجویز پزشک و به صورت خودسرانه، مقادیر بسیار بالایی از ویتامین‌ها را از طریق فرآورده‌های مکمل دریافت کند.

برای درک بهتر این موضوع، باید ویتامین‌ها را به دو دسته کلی «ویتامین‌های محلول در چربی «و «ویتامین‌های محلول در آب» تقسیم کنیم؛ این تقسیم‌بندی، کلید درک چرایی بروز مسمومیت است.

خیلی از ما فکر می‌کنیم مصرف مکمل‌ها و ویتامین‌ها هرچقدر بیشتر باشد، بدنمان قوی‌تر می‌شود؛ اما واقعیت این است که بدن ما به «تعادل» نیاز دارد، نه افراط!

مصرف خودسرانه و بیش از حد مجاز ویتامین‌ها می‌تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد: مانند اینکه؛

خوردن زیاد ویتامین A= سردرد، آسیب کبدی و خشکی پوست

خوردن زیاد ویتامین D= افزایش کلسیم خون و آسیب به کلیه‌ها

خوردن زیاد ویتامین E= افزایش خطر خونریزی و تداخل دارویی

خوردن زیاد ویتامین C= مشکلات گوارشی و سنگ کلیه

خوردن زیاد ویتامین B۱۲= جوش، آکنه و اضطراب

خوردن زیاد ویتامین K= تداخل با دارو‌های رقیق‌کننده خون می‌شود.

بهترین و سالم‌ترین راه چیست؟

تغذیه متنوع و طبیعی، نوشیدن آب کافی، تحرک روزانه و مشورت با پزشک قبل از شروع هر نوع مکمل دارویی است. بدنتان را دوست داشته باشید و هوشمندانه انتخاب کنید.

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ویتامین مکمل بیماری
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