مواضع دوگانه انگلیس علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جان هیلی، وزیر خزانهداری انگلیس شامگاه سهشنبه با انتشار بیانیهای ضدایرانی ادعا کرد: از زمان روی کار آمدن، دولت بریتانیا بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران که اقداماتش مردم و امنیت ما را تهدید میکند، اعمال کرده است و ما به همکاری با ایالات متحده و سایر شرکا برای اعمال فشار اقتصادی علیه ایران ادامه خواهیم داد.
این مقام انگلیسی ادعاهای بیاساس و تکراری طرف آمریکایی را درباره برنامه هستهای صلحآمیز ایران تکرار کرد و این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها بهطور شفاف مواضع مسالمتآمیز خود را درخصوص برنامه هستهای مطرح کرده است.
جان هیلی در ادامه مواضع دوگانه کشورش در قبال ایران افزود: ما از تلاش ایالات متحده برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک حمایت و از تلاشها برای افزایش فشار علیه اقتصاد ایران استقبال میکنیم!
این ادعاها درحالی مطرح شده که ایران بارها اعلام کرده است که آمریکا باید رفتار مناسب را پیش گرفته و به تفاهمنامه اسلامآباد پایبند باشد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره اقدام خصمانه جدید آمریکا علیه ایران نوشت: وقتی قلدری اعلام میکند که همه بانکها، بنگاههای اقتصادی، بندرها، فرودگاهها و دولتها باید میان اطاعت از هوسهای واشنگتن یا مواجهه با انتقام آمریکا یکی را برگزینند، موضوع دیگر صرفا به ایران محدود نمیشود. این وضعیت بهمثابه تهدید بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، یعنی احترام به برابری حاکمیتی دولتها و حق تعیین سرنوشت ملتها است.