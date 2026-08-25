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سانحه هواپیمای مسافربری از تهران در فرودگاه مشهد + عکس

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: پرواز شماره ۴۳۱۰ تهران به مشهد، هواپیمایی سپهران از باند خارج شد اما مسافران و خدمه در سلامت کامل هستند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۰
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هواپیما

به گزارش تابناک، حسن جعفری شامگاه سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه دقایقی قبل رخ داد. 

وی اضافه کرد: همه مسافران به سلامت از هواپیما خارج شدند و تمهیدات ایمنی انجام شده است.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه و وضعیت هواپیما، پس از بررسی‌های تخصصی توسط کارشناسان هواهپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.

 

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مشهد فرودگاه هواپیما خروج از باند سانحه مسافران
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