وقتی مهاجرانی از تقلیدکننده خود حمایت میکند!
سخنگوی دولت در واکنش به تقلید از لحن خود در فضای مجازی، ضمن رد پیگرد حقوقی، از تمایلش برای کمک به بهبود این تقلید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فرارو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتشار کلیپهایی از فردی که با تقلید از لحن و نحوه صحبت کردن او در فضای مجازی فعالیت میکند، رویکردی متفاوت در پیش گرفت و گفت به جای اقدام حقوقی، قصد دارد این فرد را پیدا کند و حتی به او در بهتر انجام دادن این کار کمک کند.
مهاجرانی با لحنی شوخطبعانه اظهار کرد: «دنبالشم صداش کنم و کمکش کنم، بهتر ادای من را بیاورد!» و تأکید کرد که اهل اقدام حقوقی در این زمینه نیست.
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