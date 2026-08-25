ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وقتی مهاجرانی از تقلیدکننده خود حمایت می‌کند!

سخنگوی دولت در واکنش به تقلید از لحن خود در فضای مجازی، ضمن رد پیگرد حقوقی، از تمایلش برای کمک به بهبود این تقلید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۵۳
| |
2381 بازدید
فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتشار کلیپ‌هایی از فردی که با تقلید از لحن و نحوه صحبت کردن او در فضای مجازی فعالیت می‌کند، رویکردی متفاوت در پیش گرفت و گفت به جای اقدام حقوقی، قصد دارد این فرد را پیدا کند و حتی به او در بهتر انجام دادن این کار کمک کند.

مهاجرانی با لحنی شوخ‌طبعانه اظهار کرد: «دنبالشم صداش کنم و کمکش کنم، بهتر ادای من را بیاورد!» و تأکید کرد که اهل اقدام حقوقی در این زمینه نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی کلیپ فضای مجازی حقوقی تابناک
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تلاش‌های قطر برای ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران
عکس روز ناسا؛ سایه زمین در طول ماه گرفتگی
وزیرخارجه عمان وارد تهران شد
رکورد تاریخی جدید بورس با جهش ۲ درصدی
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۲ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyn
tabnak.ir/005pyn