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شورای تامین خراسان رضوی:

درگیری دو هیات عزاداری در مشهد دو مصدوم داد

دبیر شورای تامین خراسان رضوی گفت: شب گذشته دخالت غیرمسئولانه برخی افراد در جریان فعالیت یک هیات مذهبی در مشهد منجر به درگیری شد که ۲ مصدوم برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۷۹
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20262 بازدید
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۱۹

در درگیری دو هیات عزاداری در مشهد دو نفر مصدوم شدند

امیر الله شمقدری اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شب گذشته دخالت و اقدام غیرمسئولانه برخی افراد در فعالیت یک هیات مذهبی در ابتدای خیابان طبرسی مشهد منجر به بروز درگیری شد.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: در جریان این درگیری ۲ نفر مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافتند که خوشبختانه در حال حاضر حال آنان مساعد گزارش شده است.
شمقدری ادامه داد: با دخالت هوشمندانه پلیس این درگیری در نخستین دقایق آغاز آن خاتمه یافت.
 
گفتنی است روز گذشته ویدیوهایی از برخورد تعدادی از عزاداران در مشهد مقدس منتشر شد که در آن چوب‌هایی به سمت هم پرتاب می‌شد. این فیلم‌ها بلافاصله با آب و تاب فراوان در رسانه‌های ضد انقلاب دست به دست شد و به نادرست القا کردند که این درگیری در صحن حرم مطهر امام رضا (ع) رخ داده است.

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برچسب ها
مشهد عزاداری حرم رضوی خادمان حرم رضوی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
13
پاسخ
از امام خجالت نکشیدند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
واقعا این دعوا زشت و سخیف بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چرا حرمت امام رضا علیه‌السلام را نگه نداشتید؟! برای عزاداری آمده بودید یا برای دعوا؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
عاملان این دعوا باید محاکمه شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
15
پاسخ
دیگه در فیلمها همه چی مشخصه چی را کتمان میکنید1 مردم عاقل هستند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
8
پاسخ
یادمه قدیم ها دسته ها رو جوری برنامه ریزی می کردند که مسیرشون تداخل نداشته باشه و درگیر بشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
6
پاسخ
درگیری جلوی سر در حرم بود. حالا فرقی می کرد اگر داخل هم بود؟ البته کار زشتی بود ولی خیلی هم آب و تاب دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
7
پاسخ
داخل حرم بوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چه فرقی داره؟! به هر حال حرمت امام را رعایت نکردند. واقعا که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
9
پاسخ
کاش حرمت امام رضا را نگه میداشتند
نصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
0
12
پاسخ
واقعا آدم چطور تصور کن که اینها دارن برای ائمه عزا داری می کنند و بعد باهم درگیر می شوند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
3
16
پاسخ
نکنه دعوا هم علتش ضد انقلاب بود ،تا کی نمی خواهیم مسئولیت رفتارهای اشتباه مان را بپذیریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ضد انقلاب کیه؟! ما خودمون مقصریم که حرمت نگه نمی‌داریم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
9
پاسخ
خلاصه و مبهم بود چه نهاد و یا شخصی دخالت غیر مسئولانه کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
این نهاد یا شخص باید پاسخگو باشند. واقعه‌ی بسیار زننده‌ای بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
شهدا شرمنده ایم؟!؟!









!؟!؟!؟
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