شورای تامین خراسان رضوی:
درگیری دو هیات عزاداری در مشهد دو مصدوم داد
دبیر شورای تامین خراسان رضوی گفت: شب گذشته دخالت غیرمسئولانه برخی افراد در جریان فعالیت یک هیات مذهبی در مشهد منجر به درگیری شد که ۲ مصدوم برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۷۹| |
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امیر الله شمقدری اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شب گذشته دخالت و اقدام غیرمسئولانه برخی افراد در فعالیت یک هیات مذهبی در ابتدای خیابان طبرسی مشهد منجر به بروز درگیری شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: در جریان این درگیری ۲ نفر مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافتند که خوشبختانه در حال حاضر حال آنان مساعد گزارش شده است.
شمقدری ادامه داد: با دخالت هوشمندانه پلیس این درگیری در نخستین دقایق آغاز آن خاتمه یافت.
گفتنی است روز گذشته ویدیوهایی از برخورد تعدادی از عزاداران در مشهد مقدس منتشر شد که در آن چوبهایی به سمت هم پرتاب میشد. این فیلمها بلافاصله با آب و تاب فراوان در رسانههای ضد انقلاب دست به دست شد و به نادرست القا کردند که این درگیری در صحن حرم مطهر امام رضا (ع) رخ داده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
از امام خجالت نکشیدند؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
یادمه قدیم ها دسته ها رو جوری برنامه ریزی می کردند که مسیرشون تداخل نداشته باشه و درگیر بشن.
درگیری جلوی سر در حرم بود. حالا فرقی می کرد اگر داخل هم بود؟ البته کار زشتی بود ولی خیلی هم آب و تاب دادن
داخل حرم بوده
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ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
واقعا آدم چطور تصور کن که اینها دارن برای ائمه عزا داری می کنند و بعد باهم درگیر می شوند
نکنه دعوا هم علتش ضد انقلاب بود ،تا کی نمی خواهیم مسئولیت رفتارهای اشتباه مان را بپذیریم
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ناشناس| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
خلاصه و مبهم بود چه نهاد و یا شخصی دخالت غیر مسئولانه کرده
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ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴