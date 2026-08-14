درگیری دو هیات عزاداری در مشهد دو مصدوم داد

امیر الله شمقدری اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شب گذشته دخالت و اقدام غیرمسئولانه برخی افراد در فعالیت یک هیات مذهبی در ابتدای خیابان طبرسی مشهد منجر به بروز درگیری شد.



به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: در جریان این درگیری ۲ نفر مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافتند که خوشبختانه در حال حاضر حال آنان مساعد گزارش شده است.

شمقدری ادامه داد: با دخالت هوشمندانه پلیس این درگیری در نخستین دقایق آغاز آن خاتمه یافت.



گفتنی است روز گذشته ویدیوهایی از برخورد تعدادی از عزاداران در مشهد مقدس منتشر شد که در آن چوب‌هایی به سمت هم پرتاب می‌شد. این فیلم‌ها بلافاصله با آب و تاب فراوان در رسانه‌های ضد انقلاب دست به دست شد و به نادرست القا کردند که این درگیری در صحن حرم مطهر امام رضا (ع) رخ داده است.



