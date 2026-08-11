عراقچی: دشمن مجبور شد برای مذاکره درخواست بدهد
به گزارش تابناک، مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری همافزایی دیپلماسی سلامت برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده در جنگ صبح امروز با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در وزارت بهداشت برگزار شد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در این مراسم اظهار کرد: در جنگ اخیر جمهوری اسلامی نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکستناپذیر است. من بارها از مقامات کشورهای دیگر شنیدهام که گفتهاند شما ایرانیان همه کشورها را متعجب کردهاید و هیچکس فکر نمیکرد که ایران بتواند در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی و سایر کشورها بایستد و در نهایت دشمن را مجبور به درخواست مذاکره کند.
وی افزود: خواسته آمریکا و دشمنان تسلیم بدون قید و شرط بود و همان دشمن بعد از ۲۰ روز برای مذاکره التماس میکرد. در دیپلماسی نیز ملت ایران نشان داد میتواند به خوبی از غرور خود دفاع کند و این را بارها شنیدهایم که هم جنگ را بردیم و هم دیپلماسی و هم اخلاق و عزت را بردهایم و این نتیجه مقاومت همه ملت از جمله کادر پزشکی است که صحتههای آن را همه مردم دیدهاند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه بخش مهمی از کار خود را متمرکز بر کمک به حوزه سلامت قرار دادهایم و ماموریت خود را در این زمینه در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت و درمان انجام میدهیم. همکاریهای علمی و پزشکی و انتقال تکنولوژی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی از جمله مصادیق این همکاری بوده است.
وی با بیان اینکه تامین نیازهای کشور در حوزه سلامت، دارو تجهیزات و پزشکی و انتقال آنها به کشور یکی از دشواریهای ما بود، گفت: الحمدلله در حد وسع خود توانستیم عملکرد خوبی در شرایط جنگی و تامین نیازهای کشور داشته باشیم.
وی انسجام ملی ایرانیان را یکی از جلوههای ویژه این جنگ عنوان و بیان کرد: در جنگ اخیر میلیونها دلار کمک از سوی ایرانیان خارج از کشور و شیعیان و علاقمندان به انقلاب اسلامی به اراده خودشان انجام شد و وزارت امور خارجه نیز این کمکهای نقدی و کالایی را جمعآوری کرد.
عراقچی گفت: در گام بعدی سعی کردیم که کمپین جدیدی در خارج از کشور راهاندازی شود تا کمکها برای بازسازی بیمارستان اندیمشک که بالای ۸۰ درصد در جنگ تخریب شده، متمرکز شود.
وی با اشاره به کمک شیعیان عراق و عتبات عالیات به ایران گفت: آمادگی وجود دارد که ایرانیان و افرادی که درخواست بازسازی بیمارستان را دارند نام خود یا شرکت مربوطه را بر بخشهای بازسازی شده بیمارستان بگذارند. در کنار این کمکها ما نیز در راستای ترخیص تجهیزات از هلال احمر و گمرکات همکاری بسیار خوبی با سایر دستگاهها داریم و امیدواریم بتوانیم شاهد تجهیز زیرساختهای آسیب دیده در ایام جنگ باشیم.