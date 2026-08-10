غرویان: پزشکیان باید از خاتمی، روحانی و ظریف استفاده کند
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دو سال از عمر دولت مسعود پزشکیان گذشته است؛ دولتی که با شعارهایی همچون وفاق ملی، عدالت، رفع محدودیتها، توجه به معیشت مردم و استفاده از ظرفیتهای مختلف سیاسی و کارشناسی کشور روی کار آمد، اما در این مدت با مجموعهای از بحرانها و فشارهای داخلی و خارجی نیز مواجه شد. اکنون در آستانه ورود دولت چهاردهم به سومین سال فعالیت خود، ارزیابی عملکرد آن به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی کشور تبدیل شده است؛ ارزیابیای که از یک سو باید وعدههای انتخاباتی و انتظارات جامعه را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، شرایط ویژهای را که دولت در دو سال گذشته تجربه کرده است، نادیده نگیرد.
آیت الله محسن غرویان، اگرچه از شخصیت و رویکرد مسعود پزشکیان دفاع میکند، اما معتقد است دولت در تحقق بخشی از وعدههای خود همچنان با فاصله قابل توجهی از انتظارات جامعه مواجه است. او پزشکیان را فردی «مخلص، باصفا، شجاع و باجرأت» توصیف میکند که به گفته او، برخلاف برخی سیاستمداران، تلاش دارد مسائل را صریح و شفاف با مردم در میان بگذارد و رضایت عمومی را پشتوانه اصلی نظام بداند.
در گفتوگوی پیش رو، محسن غرویان از ارزیابی خود درباره عملکرد دو ساله دولت پزشکیان، فشارهای سیاسی علیه دولت، میزان تحقق وعدههای انتخاباتی، وضعیت معیشتی مردم، فیلترینگ و آزادی اینترنت، مهاجرت نخبگان و ضرورت استفاده از ظرفیت چهرههایی چون خاتمی، روحانی و ظریف میگوید.
مشروح گفتوگو را در ادامه بخوانید؛
***
* در دومین سالروز تشکیل دولت آقای پزشکیان هستیم. ایشان گزارشی تصویری از عملکرد دو سال گذشته دولت ارائه کردند که در چند قسمت پخش شد. ارزیابی شما از صحبتهای ایشان چیست؟
ارزیابی من مثبت است. آقای پزشکیان فردی مخلص، باصفا، شجاع و باجرأت هستند و آنچه را در ذهن دارند، صریح و شفاف با مردم در میان میگذارند. ایشان پشتوانه اصلی نظام را رضایت عمومی میدانند و به مشکلات مردم توجه دارند. همچنین معتقدند مسائل و مشکلات کشور باید بر اساس علم، دانش و تخصص روز حل شود و اینها واقعاً از امتیازات ایشان است.
عدالتخواهی و توجه به قشر مستضعف جامعه نیز، نه فقط در شعار، بلکه در عمل و عملکرد آقای پزشکیان قابل تقدیر است. سادهزیستی ایشان و دوری از تشریفات نیز یکی دیگر از ویژگیهای مثبت ایشان است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.
پزشکیان باید از ظرفیتهای خاتمی، روحانی و ظریف استفاده کند
از سوی دیگر، تمایل و تلاش جدی آقای پزشکیان برای ایجاد انسجام ملی و وحدت واقعی و استفاده از شخصیتها و ظرفیتهای انسانی کشور، بهویژه در حوزه سیاسی، قابل توجه است. به نظر من باید از ظرفیت و تجربه شخصیتهایی مانند آقای خاتمی، آقای روحانی و آقای ظریف استفاده شود و با آنها مشورت و همفکری صورت گیرد. این تلاشهای آقای پزشکیان به نظر من قابل تقدیر است.
نکته دیگری که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، تلاش برخی منافقین داخلی برای خارج کردن آقای پزشکیان از صحنه است. بحث استعفای ایشان را مطرح کردهاند و به هر حال تلاشهایی برای ضربه زدن سیاسی و اجتماعی به دولت وجود دارد.
* آقای محمدباقر خرازی را می گویید؟
من فعلاً دوست ندارم وارد این قضیه و مصداق خاص آن شوم؛ بهخصوص اینکه قوه قضائیه نیز وارد این موضوع شده است.
منظورم کسانی است که به هر حال در مقابل آقای پزشکیان، آقای عراقچی و سیاستهای آنها در موضوع تفاهم، جنگ و صلح ایستادهاند و دائماً تلاش میکنند میان آقای پزشکیان و فرماندهان نظامی جدایی و اختلاف ایجاد کنند.
آقای پزشکیان به عنوان شخصیتی انقلابی از خطه آذربایجان، به نظر من با شهامت، جرأت و شفافیت اعلام کردهاند که استعفا نمیدهند و در صحنه باقی خواهند ماند. در برابر این حرکتهای خزندهای که علیه ایشان صورت میگیرد نیز به عنوان فردی آزاده، انقلابی و مدافع ایران و ملت ایران ایستادهاند.
اینها امتیازات بسیار خوبی است که من در شخصیت آقای پزشکیان میبینم. برای ایشان دعا میکنم که انشاءالله موفق باشند و بتوانند مسیر آزادیخواهی و عدالتخواهی را به نفع ملت ایران ادامه دهند.
کمتر دولتی به اندازه دولت آقای پزشکیان تحت فشار مشکلات داخلی و خارجی بوده است
* در دو سالی که از آغاز به کار دولت میگذرد، به نظر شما دولت تا چه اندازه توانسته به وعدههایی که به مردم داده بود عمل کند؟
با توجه به اینکه با مردم در ارتباط هستم، صحبتهای آنها را میشنوم و نظرات صاحبنظران را هم دنبال میکنم، باید بگویم که به تمام وعدهها عمل نشده و برخی وعدهها همچنان روی زمین مانده است.
یکی از مسائل مهم نیز وضعیت اقتصادی کشور است. البته من معتقدم شاید در میان دولتهای بعد از انقلاب، کمتر دولتی به اندازه دولت آقای پزشکیان تحت فشار مشکلات داخلی و خارجی بوده باشد. آقای پزشکیان از همان ابتدای آغاز ریاستجمهوری با مجموعهای از مشکلات داخلی و خارجی مواجه شدند؛ از ترور اسماعیل هنیه گرفته تا توطئههای مختلف آمریکا و اسرائیل، جنگ و مجموعهای از اتفاقات که پشت سر هم رخ داد.
طیف سعید جلیلی هنوز هم میخواهد دولت را با شکست مواجه کند؛ پزشکیان صبوری کرده است
از سوی دیگر، مخالفتهایی نیز از داخل وجود داشته است. جریانهای سیاسی مخالف دولت، از جمله طیف آقای جلیلی، واقعاً علیه آقای پزشکیان فعالیت زیادی کردهاند و هنوز هم دستبردار نیستند و به هر طریق ممکن میخواهند دولت ایشان را با شکست مواجه کنند. با این حال، آقای پزشکیان با صبر و حوصله با این مسائل برخورد کردهاند.
اما مردم همچنان انتظار دارند آقای پزشکیان، مطابق همان ایدهها و وعدههایی که مطرح کردهاند، دست به اقدامات جدی و انقلابی بزنند. به نظر من مردم همچنان از ایشان حمایت میکنند و اکثریت جامعه به رأی خود وفادار هستند.
در این میان، مسئله اصلی مردم، وضعیت معیشتی و اقتصادی است. گرانی، تورم و افزایش قیمتها فشار زیادی بر مردم وارد کرده و دولت باید راهحل سریعتری برای کنترل قیمتها پیدا کند. مشکل اصلی جامعه امروز، فقر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم است و امیدواریم دولت بتواند برای این مسائل چارهاندیشی کند.
از اینکه می بینیم زن ۷۰ - ۸۰ سالهای در سطلهای زباله به دنبال مواد بازیافتی میگردد، شرمنده میشویم
* اتفاقاً میخواستم همین موضوع را بپرسم. با توجه به اینکه گفتید بخشی از وعدههای آقای پزشکیان محقق نشده، به نظر شما کدام وعدهها باید با جدیت بیشتری دنبال شوند؟
یکی از آنها همین مسئله فیلترینگ است، اما بیش از هر چیز، مسئله اقتصادی و معیشت مردم اهمیت دارد. واقعاً امروز صحنههایی در جامعه میبینیم که انسان را شرمنده میکند؛ مثلاً زن ۷۰ یا ۸۰ سالهای را میبینیم که در سطلهای زباله به دنبال مواد بازیافتی میگردد تا آنها را بفروشد. واقعاً تأسفآور است که در کشور ما افراد برای پیدا کردن یک لقمه نان با چنین مشکلاتی مواجه باشند.
با سیستمهای امنیتی و محدودیتهای شدید نمیتوان ذهن مردم را کنترل کرد
این مسئله مسئولیت آقای پزشکیان و دولت را سنگینتر میکند. البته خود آقای پزشکیان انسانی سادهزیست و به فکر این مشکلات هستند، اما به هر حال باید مسئله رفاه مردم و وعدههایی را که در این زمینه دادهاند، جدیتر دنبال کنند.
موضوع دیگر، آزادی اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. دنیای امروز، دنیای آزادی اطلاعات است. با سیستمهای امنیتی و محدودیتهای شدید نمیتوان ذهن مردم را کنترل کرد. جهان امروز، جهان اطلاعات و آزادی تبادل اطلاعات است.
از سوی دیگر، مردم امروز برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات بیشتر به رسانههای خارجی و غیرایرانی مراجعه میکنند. بنابراین این محدودیتهای اطلاعاتی عملاً جواب نمیدهد و تا امروز نیز نتیجهای نداشته است.
در کنار این مسائل، موضوع آزادی تفکر، آزادی اندیشه و آزادی انسانها نیز اهمیت دارد. آقای پزشکیان در این زمینهها وعدههایی دادهاند، اما هنوز در تحقق آنها موفق نبودهاند. باید در حوزه مسائل فرهنگی، فکری و فلسفی و به طور کلی در جهان اندیشه، مسیرها بازتر شود.
برخی از حوزههای علمیه ایران به کشورهای منطقه، مانند لبنان یا عراق و نجف، میروند و معتقدند فضای علمی حوزههای علمیه در آنجا بازتر است
اگر برای جوانان زمینه آزادی تفکر فراهم شود، آنها راحتتر میتوانند تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.
موضوع دیگری که بسیار اسفناک است، مسئله خروج نخبگان و فرار مغزهاست. ما شاهد مهاجرت دانشگاهیان و دانشجویان هستیم و حتی این مسئله در حوزههای علمیه نیز دیده میشود. برخی از حوزویان از حوزههای علمیه ایران به کشورهای منطقه، مانند لبنان یا عراق و نجف، میروند و معتقدند فضای علمی حوزههای علمیه در آنجا بازتر است.
این هم مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فرار مغزها چه در حوزه علم و فناوری و چه در حوزه دین، برای کشور زیانبار است. امیدوارم آقای پزشکیان همت کنند و زمینههای رشد، اندیشه و تفکر آزاد را در داخل کشور فراهم کنند.