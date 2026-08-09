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سناتور مورفی: با ادامه جنگ، ایران قوی‌تر می‌شود

سناتور دموکرات کریس مورفی اذعان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنگ را باخته و با ادامه درگیری نظامی ایالات متحده ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۱۳
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سناتور مورفی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این سناتور ایالت کانتیکت یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه ان‌بی‌سی نیوز اظهار کرد: من از توافقی برای پایان دادن به این جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت خواهم کرد. من آماده‌ام از یک توافق بد برای پایان دادن به این جنگ و بازگشایی تنگه حمایت کنم زیرا تنها توافق موجود در این برهه از زمان، یک توافق بد و وحشتناک است.

مورفی که عضو کمیته روابط خارجی سناست، افزود: ترامپ با گزینه‌های ضعیفی روبرو است، بنابراین باید راهی برای ثبات بازارها و کاهش هزینه‌ها برای آمریکایی‌های عادی پیدا کند.

وی تاکید کرد: جنگ باید پایان یابد زیرا هر روزی که جنگ ادامه می‌یابد، آمریکا ضعیف‌تر، ایران قوی‌تر و مردم اینجا در ایالات متحده با افزایش قیمت‌ها دچار مشکل می‌شوند.

این سناتور دموکرات با بیان اینکه ترامپ جنگ علیه ایران را باخته است، اضافه کرد: هزینه بازگشایی تنگه هر روز بیشتر می‌شود. توافق پیشنهادی که اکنون روی میز است، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران می‌دهد تا تنگه را بازگشایی کند. این معادل یک سوم کل اقتصاد ایران است. چه پیروزی بزرگی برای ایران که در پایان این جنگ، برای بازگشایی تنگه پول می‌گیرند. آنها برای بازسازی ارتش خود پول می‌گیرند. آنها برای بازسازی حمایت خود از نیروهای نیابتی در منطقه پول می‌گیرند.

دموکرات‌ها بارها به مهار اختیارات جنگی ترامپ رای داده‌اند اما اکثریت جمهوریخواهان این اقدامات را رد کرده‌اند.

مورفی گفت که به رای دادن برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهد داد اما از تلاش‌ها برای بازسازی مهمات نظامی که در اثر درگیری کاهش یافته‌اند، حمایت خواهد کرد.

این سناتور دموکرات اظهار کرد: من از بودجه برای ادامه این جنگ حمایت نخواهم کرد. اما اگر جنگ به پایان برسد، اگر رئیس‌جمهور به این جنگ پایان دهد، من و همکارانم آماده خواهیم بود تا بودجه لازم برای پر کردن ذخایر مهمات مصرف شده را تامین کنیم.

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