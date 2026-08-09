صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پاسخ حاجی‌بابایی به تذکر رسایی درباره جلسات مجازی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی تاکید کرد: همه ما به دنبال برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت حضوری هستیم و امروز نیز در هیات رئیسه در این راستا بحث فراوانی داشتیم تا به جمع‌بندی برسیم.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۷۰
| |
3625 بازدید
|
۳
حاجی بابایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست  علنی مجازی امروز ( یکشنبه ۱۸ مرداد) مجلس در تذکری با استناد به ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی انتقاد کرد و گفت: اخیراً پس از حدود پنج ماه تعطیلی مجلس، صحن مجلس به صورت مجازی برگزار شد، در حالی که بر اساس ماده یک آیین‌نامه داخلی، در شرایط اضطرار و شرایط خاص، جلسات کمیسیون‌ها می‌تواند با اطلاع‌رسانی در بستر فضای مجازی و با فراهم بودن امکان انجام تمامی فرآیندها برگزار شود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید مشخص شود در شرایط فعلی چه وضعیت اضطراری وجود دارد که جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و به چه دلیل این تصمیم گرفته شده است؟حتی رئیس و اعضای هیات رئیسه و معاونان و مسئولان می‌توانند در  جلسه شورای هماهنگی حضور پیدا کنند؛ چرا نمایندگان نمی‌توانند در جلسه مجلس حضور پیدا کنند؟ نیاز است بسترهای لازم برای برگزاری نشست علنی فراهم شود. در آیین‌نامه آمده است که ادامه جلسه اضطراری باید به رأی گذاشته شود، اما رأی‌گیری انجام نمی‌شود؛ بنابراین باید مطابق آیین‌نامه عمل کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه علنی مجازی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی گفت: به هر حال همه ما به دنبال برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت حضوری هستیم و امروز نیز در هیات رئیسه در این راستا بحث فراوانی داشتیم تا به جمع‌بندی برسیم. تلاش خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم جلسات علنی مجلس را برگزار کنیم.

حجت الاسلام حمید رسایی در تذکر دیگری با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس با طرح این سوال که هیات رئیسه در کدام جلسه رسمی مجلس قسم خوردند گفت: براساس آئین نامه داخلی می بایست پس از برگزاری انتخابات در جلسه علنی سوگند یاد می کردید. مشروح مذاکرات جلسات  ۱۷۲ و ۱۷۳  مجلس مشخص است، این اتفاق که همان سوگند اعضای هیات رئیسه بوده رقم نخورده است و در مشروح مذاکرات این موضوعات ثبت می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه  اصلا قصد اذیت کردن نداریم بلکه  فقط می گوییم آئین نامه را رعایت کنید گفت: موضوع انتخابات هیات رئیسه را توضیح دهید؛ بنابراین سوگند یاد کردن باید به صورت قانونی انجام شود. این موضوعات در مشروح مذاکرات ثبت می شود و در پنج سال آینده همه این اتفاقات بررسی خواهد شد.لذا  سوگند اعضای هیات رئیسه باید در یک ساختار قانونی رقم بخورد الان که مجازی است می توانید این کار را انجام دهید.

حمید رضا حاجی بابایی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: حضرتعالی در پاسخ به آقای لاهوتی درخواست ماده ۷۵ کرده بودید امروز این فرصت داده شد تا فرمایشات خود را بیان کنید اما صحبت های حضرتعالی در دستور کار نبوده و خلاف آئین نامه بوده است. موضوع رای گیری در آئین نامه داخلی آمده است که در حضور نمایندگان رقم بخورد و اصلا صحبتی از صحن علنی به میان نیامده است در خصوص سوگند اعضای هئیت رئیسه هم همین موضوع صدق می کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس حاجی بابایی حمید رسایی جلسات مجازی جلسات علنی شرایط جنگی
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم امنیتی برای مجلس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
مجلس غیر از ضرر خیری برا ملت نداره همون بهتر که تعطیل بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
سلام کلا مجلس رو تعطیل کنید من شرط می بندیم هیچ اتفاقی نمی افتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
نگران نباشید
این دو تا می توانند جواب همدیگر رو بدهند
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pKk
tabnak.ir/005pKk