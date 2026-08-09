نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی تاکید کرد: همه ما به دنبال برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت حضوری هستیم و امروز نیز در هیات رئیسه در این راستا بحث فراوانی داشتیم تا به جمع‌بندی برسیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجازی امروز ( یکشنبه ۱۸ مرداد) مجلس در تذکری با استناد به ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی انتقاد کرد و گفت: اخیراً پس از حدود پنج ماه تعطیلی مجلس، صحن مجلس به صورت مجازی برگزار شد، در حالی که بر اساس ماده یک آیین‌نامه داخلی، در شرایط اضطرار و شرایط خاص، جلسات کمیسیون‌ها می‌تواند با اطلاع‌رسانی در بستر فضای مجازی و با فراهم بودن امکان انجام تمامی فرآیندها برگزار شود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید مشخص شود در شرایط فعلی چه وضعیت اضطراری وجود دارد که جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و به چه دلیل این تصمیم گرفته شده است؟حتی رئیس و اعضای هیات رئیسه و معاونان و مسئولان می‌توانند در جلسه شورای هماهنگی حضور پیدا کنند؛ چرا نمایندگان نمی‌توانند در جلسه مجلس حضور پیدا کنند؟ نیاز است بسترهای لازم برای برگزاری نشست علنی فراهم شود. در آیین‌نامه آمده است که ادامه جلسه اضطراری باید به رأی گذاشته شود، اما رأی‌گیری انجام نمی‌شود؛ بنابراین باید مطابق آیین‌نامه عمل کرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه علنی مجازی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی گفت: به هر حال همه ما به دنبال برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت حضوری هستیم و امروز نیز در هیات رئیسه در این راستا بحث فراوانی داشتیم تا به جمع‌بندی برسیم. تلاش خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم جلسات علنی مجلس را برگزار کنیم.

حجت الاسلام حمید رسایی در تذکر دیگری با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس با طرح این سوال که هیات رئیسه در کدام جلسه رسمی مجلس قسم خوردند گفت: براساس آئین نامه داخلی می بایست پس از برگزاری انتخابات در جلسه علنی سوگند یاد می کردید. مشروح مذاکرات جلسات ۱۷۲ و ۱۷۳ مجلس مشخص است، این اتفاق که همان سوگند اعضای هیات رئیسه بوده رقم نخورده است و در مشروح مذاکرات این موضوعات ثبت می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اصلا قصد اذیت کردن نداریم بلکه فقط می گوییم آئین نامه را رعایت کنید گفت: موضوع انتخابات هیات رئیسه را توضیح دهید؛ بنابراین سوگند یاد کردن باید به صورت قانونی انجام شود. این موضوعات در مشروح مذاکرات ثبت می شود و در پنج سال آینده همه این اتفاقات بررسی خواهد شد.لذا سوگند اعضای هیات رئیسه باید در یک ساختار قانونی رقم بخورد الان که مجازی است می توانید این کار را انجام دهید.

حمید رضا حاجی بابایی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: حضرتعالی در پاسخ به آقای لاهوتی درخواست ماده ۷۵ کرده بودید امروز این فرصت داده شد تا فرمایشات خود را بیان کنید اما صحبت های حضرتعالی در دستور کار نبوده و خلاف آئین نامه بوده است. موضوع رای گیری در آئین نامه داخلی آمده است که در حضور نمایندگان رقم بخورد و اصلا صحبتی از صحن علنی به میان نیامده است در خصوص سوگند اعضای هئیت رئیسه هم همین موضوع صدق می کند.