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سپاه: حفظ تنگه هرمز تا پذیرفتن همه شروط ایران

معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش حیاتی رسانه در ادراک‌سازی پیروزی، گفت: خبرنگاران با روایتگری از مقاومت، دشمن را به زانو درآوردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۲۸
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار حسین محبی یکشنبه ۱۸ مرداد در گلزار شهدای کرمان ضمن گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم و تبریک روز خبرنگار در کنار مرقد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: خوشبختانه خبرنگاران در عرصه جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه، بسیار خوب عمل کردند.

وی با بیان اینکه یکی از کار‌های اساسی خبرنگاران، ادراک‌سازی پیروزی و ادراک‌سازی مقاومت مردم است، اعلام کرد: خبرنگاران در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی، مقابله با دشمن و دشمن‌ستیزی بسیار خوب عمل کرده‌اند و اگر ما موفقیتی در عرصه حفظ مردم در میدان و ایجاد انسجام، همدلی و هم‌افزایی بین اقشار مختلف مردم داریم، مرهون زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امروز یکی از عرصه‌های تأثیرگذار جنگ، عرصه رسانه است، گفت: خبرنگاران در واقع افسران جنگ این عرصه هستند؛ عرصه‌ای که امروز فقط روایتگر و پوشش خبری صرف نیست، بلکه عرصه ادراک‌سازی، واقعیت‌سازی و نمایان‌کردن واقعیت‌های پنهان برای مردم است.

وی در ادامه افزود: خبرنگاران اراده مردم، شکست‌ناپذیری ملت ایران و فرهنگ کهن این ملت را که با فرهنگ اسلامی تقویت شده، به تصویر می‌کشند و تجلی این فرهنگ را در میدان، با حضور مردم در خیابان و رزمندگان در جبهه و پیوند بین این دو، به کل جهان معرفی می‌کنند.

سردار محبی با اشاره به شکست آمریکا در جنگ ایران گفت: این جنگ، تنها جنگی است که آمریکا بدون دستاورد، شکست خود را می‌پذیرد و بخشی از این موفقیت و پیروزی، بدون تردید به زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه برمی‌گردد.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری روز خبرنگار به نام شهید صارمی، بیان کرد: ما تا امروز یک روز به نام روز خبرنگار داشتیم، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که هر روز می‌تواند روز خبرنگار باشد و ما هر روز باید به خبرنگاران تبریک بگوییم؛ چراکه هر روز آنها کار جدید و تصویر جدیدی از اراده، مقاومت و سلحشوری مردم ایران برای جهانیان می‌سازند و دشمن را به این نتیجه رسانده‌اند که باید در برابر اراده ملت ایران زانو بزند.

معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم راهبرد فعلی، اظهار کرد: راهبرد فعلی ما، ادامه راهبرد‌های گذشته است و مقاومت تا همیشه و بدون پایان و شکست دادن دشمن، راهبرد تغییرناپذیر ماست.

سردار محبی تصریح کرد: ما در حال حاضر دشمن را وادار کرده‌ایم که از همه اهدافی که برای خود تصور کرده بود، به سرعت افول کند و امروز همت خود را معطوف به بازکردن تنگه هرمز کرده است؛ در حالی که این تنگه برای ما فقط یک آبراه نیست، بلکه یک جغرافیای نبرد است.

وی در پایان تأکید کرد: راهبرد فعلی ما، حفظ این تنگه است تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما را بپذیرد، تا زمانی که به شکست خود اعتراف کند و تا زمانی که قدرت ما و مالکیت ما را بر این تنگه بپذیرد.

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تنگه هرمز سردار محبی سخنگوی سپاه مقاومت دشمن
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