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تابناک بررسی می کند؛

استراتژی جدید فولاد مبارکه برای محرومیت‌زدایی / چگونه فولاد مبارکه سود صنعتی را به خدمت ملی تبدیل کرد؟

فولاد مبارکه با نگاهی استراتژیک، مسئولیت اجتماعی را از یک گزینه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. این گروه با افزایش بودجه‌های حمایتی، تلاش می‌کند توازنی میان رشد صنعتی و ارتقای کیفیت زندگی پیرامون ایجاد کند؛ جایی که سود حاصل از تولید، به ابزاری برای سلامت و امید در جامعه تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۱۹
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فولاد مبارکه اصفهان

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در دنیای مدرن صنعتی، سودآوری تنها یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه معیاری برای سنجش اثرگذاری بنگاه بر جامعه است.

 گروه فولاد مبارکه با ثبت رکوردهای تولید و سود ۱۰۰ همتی، اکنون در حال تبدیل این موفقیت مالی به یک «سرمایه‌گذاری انسانی» است تا ثابت کند رشد صنعتی، تنها زمانی معنا دارد که منجر به ارتقای کیفیت زندگی جامعه پیرامون شود.

وقتی صنعت در کنار مردم می‌ایستد، نتایج آن فراتر از ساخت محصولات است؛ نجات جان انسان‌ها از طریق غربالگری سرطان و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن، بخشی از رسالت اجتماعی گروه فولاد مبارکه است. افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی در این گروه، پاسخی مستقیم به نیازهای مبرم جامعه و تلاشی برای تبدیل سود صنعتی به لبخند سلامت و امید است.

گروه فولاد مبارکه در سال جاری، در حالی با رکوردشکنی در تولید و صادرات و ثبت سودهای چشمگیر از جمله سود ۱۰۰ همت در مجتمع فولاد مبارکه روبرو است که در کنار این دستاوردهای صنعتی، تعهدات اجتماعی خود را به عنوان یک «سرمایه‌گذاری انسانی» بازتعریف کرده است.

 افزایش بودجه‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی و ورزش، در واقع بازگشت بخشی از این سود به جامعه در قالب خدمات بهداشتی، بازسازی‌های ملی و گسترش زیرساخت‌های ورزشی است.وقتی یک بنگاه صنعتی بزرگ به رکورد تولید و صادرات دست می‌یابد، سودآوری تنها یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه پیرامون است.

 در فولاد مباره، مسئولیت اجتماعی یک «گزینه» نیست، بلکه یک «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» در شرایط اقتصادی فعلی کشور است.افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی از ۱۱۰۰ میلیارد به ۲۰۰۰ میلیارد تومان، پاسخی به نیازهای مبرم جامعه است. این افزایش ۹۰۰ میلیارد تومانی، بخشی از آن به «بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن» در استان و مناطق آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

 سوابق این سازمان نشان می‌دهد که بودجه‌ها به بهینه‌ترین شکل مصرف شده‌اند؛ نمونه بارز آن پروژه «غربالگری سرطان» است که با هدف پوشش ۱.۷ میلیون نفر آغاز شد و تا این لحظه، موفق به غربالگری ۴۰۰ هزار نفر شده است. تمرکز بر سه محور «سلامت»، «فرهنگ با محوریت قرآن» و «محرومیت‌زدایی»، نشان می‌دهد که سود صنعتی، در خدمت سلامت و تعالی جامعه است.

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فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه
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