تندروهای مجلس استیضاح عراقچی را کلید زدند
حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دوازدهم درباره ادامه مذاکرات گفت: «مذاکره در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و آتشبس درست نیست. مذاکره زمانی مفید است که حین شلیک به دشمن خواسته خود را اعلام کنیم. اگر آنها زیر موشک جواب دادند این قابل بررسی است و در غیر این صورت قابل بررسی نیست چرا که طرف ما بدعهد است و امام شهید ما توصیههای مهمی در این خصوص داشتند. ایشان فرمودند که «مذاکره به آنها عزتمندانه و شرافتمندانه نیست.» تجربه هم نشان داده که مذاکره با آنها نتیجه ندارد.»
به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران؛ نائب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس افزود: «تجربه ثابت کرده که استفاده از کلمه «مذاکره» یعنی رمز حمله و شروع عملیات جنگ مجدد علیه ایران.»
طرف مقابل زودتر اطلاعرسانی میکند
حاجی دلیگانی در واکنش به گفته ترامپ مبنی بر مذاکره غیرمستقیم ایران و آمریکا در همین چند روز، گفت: «به یکی از سران قوای کشور هم گفتم که افکار تیم وزارت امورخارجه در دوران قاجار گیر کرده است و از تحولات بسیار عقب هستند. برخی از آنها هم تفکر ایجاد وابستگی دارند و از روی ترس و وادادگی است. طرف مقابل زودتر اطلاعرسانی میکند، اما پخت و پز دیپلماتیک تیم وزارت امورخارجه نشاندهنده عقبماندگی این تیم است.»
او با اشاره به لزوم پاسخگویی آقای عراقچی تاکید کرد: «این موضوع در طرح سوال نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه وجود دارد. اما در حال جمعبندی و جمعآوری مستندات برای استیضاح ایشان هستیم تا به موقع آن را کلید بزنیم.»
«خیابان» و «میدان» قدرت خود را بیش از ۱۵۰ شب نشان داده است
حاجیدلیگانی با اشاره به افزایش تحریمها حین مذاکرات و آتشبس، گفت: «ما در میدان و خیابان دست برتر را داریم. «خیابان» و «میدان» قدرت خود را بیش از ۱۵۰ شب نشان داده است. فرماندهان نظامی ما هم تدابیر خوبی به کار میبرند و هر چه جلوتر آمدیم نوع واکنش، عملیات و حملههای آنها دقیقتر شده است. اصولا ما باید حین شلیک با دشمن متجاوز صحبت کنیم. ارتش تروریستی آمریکا از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرفتر به این طرف دنیا آمده و دخالت بیجا میکند. پس باید به نحوی آن را سرکوب کنیم که پشیمان شود و در حین جنگ اعلام کند که «حاضرم پولهای مسدود شده شما را آزاد کنم.» و «نوکرم یعنی رژیم صهیونیستی را از زمینهای اشغالی لبنان خارج میکنم.» فقط اجازه بدهید کشتی و ناو و نیروهای خود را خارج کنم. شرایط باید اینطوری به دشمن تحمیل شود. دشمن در شرایط جنگ و زیر موشک برای خروج از منطقه تقاضا میکند. در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی از زمینهای اشغالی لبنان صلح برقرار میشود.»
آمریکا دچار خفت و زاری در دنیا شده است
این نماینده مجلس درباره هدف آمریکا از آتشبس، تاکید کرد: «هدف آمریکا از آتشبس میتواند پیدا کردن جای مقامات برای ترور، تقویت قوای ضعیف شده و همراه کردن کشورهای دیگر با خود باشد. آتشبس فرصتی برای آمریکا است برای این که تجهیزات، موشکها و لجستیک خود را تقویت و بهروزرسانی کند. دشمن محتاج آتشبس بود و این قابل انکار نیست. از طرف دیگر آمریکا دچار خفت و زاری در دنیا شده است. آمریکا پیش از این تصور میکرد که ابرقدرت است و وقتی ناو آمریکا از ۵۰۰ کیلومتری کشوری عبور میکرد نظام آن کشور ساقط میشد. اما آمریکا تعجب میکند که به ایران حمله کرده و مرتکب جنایت شده، اما نظام اسلامی ما که پشتوانه مردمی دارد مقابل او ایستادگی کرده و خم به ابرو نیاورده است. این ایستادگی برای آمریکا خیلی سنگین تمام شده است.»
آمریکا به دنبال فریب دنیا است
حاجی دلیگانی با بیان این که محاسبات دشمن اشتباه است، افزود: «محاسبات دشمن دانسته یا نادانسته این است که در ایران با نهاد نظامی طرف است و تلاش میکند که مردم آمریکا و دنیا را فریب دهد و بگوید؛ «یک نهاد تروریستی به نام «سپاه» که تنگه هرمز را هم تصرف کرده بود، ساقط کردم تا تنگه هرمز باز شود.» در حالی که متوجه نیست که امروز قلب ۹۰ میلیون ایرانی با سپاه در تنگه هرمز است و تمام ملت یکپارچه مقابل آمریکا ایستاده. هیچ ایرانی غیرتمندی حاضر نیست که به دشمن باج بدهد و اجازه دهد که تمامیت ارضی ایران مورد تهدید قرار گیرد.»
هرگونه تغییر در حوزه سرزمینی باید به تصویب مجلس برسد
حاجی دلیگانی، نائب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس دوازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است کشتیها در تنگه هرمز از سمت ایران وارد و از سوی عمان خارج شود؟ گفت: «هر گونه توافق یا نوشتهای که نقض حاکمیت جمهوری اسلامی باشد یا اختیار ذره یا سانتیمتری از آبهای ایران در توافقنامه به دیگری واگذار شود، خلاف قانون اساسی است و ما در مقابل این موضوع کوتاه نمیآییم. اصل ۷۸ قانون اساسی اذعان دارد اگر قرار است اصلاحی در حوزه سرزمینی اعم آب، خاک و هوا ایران ایجاد شود، باید چهار پنجم نمایندگان با آن موافقت کنند؛ بنابراین چنین اقدامی امکانپذیر نیست.»
او افزود: «متذکر میشویم که هرگونه اقدامی که باعث نقض حاکمیت جمهوری اسلامی شود، فاقد وجاهت قانونی و اعتبار است و تمامی کسانی که به این اقدام تن دهند را میتوان به عنوان خیانت و وطن فروش تحت تعقیب قرار داد.»
به موقع طرح سوال میکنیم و پای ارزشهای اصولی ملت ایران میایستیم
حاجی دلیگانی درباره اصرار آقای پزشکیان به مذاکرات و سرنوشت طرح سوال از رئیسجمهور، گفت: «ما تمام اظهارنظرها و موضعگیریهای مسئولان کشور را رصد و به موقع طرح سوال میکنیم. لازم باشد استیضاح هم میکنیم و از هیچ اقدام و اختیاری (که قانون اساسی به نمایندگان داده) دریغ نمیکنیم؛ بنابراین هیچکس نباید فکر کند که از اینگونه مسائل مصون است. براساس وظیفهای که دولت به ما سپرده و سوگندی که یاد کردهایم عمل میکنیم و پای ارزشها اصولی که ملت ایران برای آن هزینه و شهید داده میایستیم.»
مردم زمانی بابصیرتتر از امروز نبودند
این نماینده مجلس درباره اظهارنظر اخیر آقای قالیباف درباره وقایع ۹ اسفند و اینکه او و آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که مردم به خیابان بیایند، در حالی که شورایعالی امنیت ملی در اطلاعیهای خواست که مردم تهران را ترک کنند، تاکید کرد: «مهم این است که مردم هیچ زمانی با بصیرتتر از امروز نبودند و درک مردم از شرایط کشور بسیار بالاست. مردم از دهم اسفند حضور خود را شروع کردند و تا کنون در صحنه ماندهاند. ملت تا زمانی که نیاز باشد در صحنه میمانند.»