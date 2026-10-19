نقد و بررسی تپانچه خاص وایلدی سوروایور

تپانچه وایلدی سوروایور / Wildy Survivor یکی از متفاوت‌ترین سلاح‌های کمری نیمه‌خودکار تاریخ است که در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط «وایلدی مور» طراحی شد. این سلاح نخستین تپانچه نیمه‌خودکار تجاری با سامانه عملکرد گازی به شمار می‌رود. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، شیر تنظیم گاز قابل تنظیم است که به تیرانداز اجازه می‌دهد عملکرد سلاح را متناسب با نوع مهمات تنظیم کند تا چرخه مسلح شدن به‌درستی انجام شود. وایلدی سوروایور همچنین به دلیل امکان شخصی‌سازی گسترده شهرت داشت. کارخانه آن را با طول لوله‌های مختلف، کالیبرهای متنوع، نسخه کارابین، انواع ماشه، مگسک و شکاف درجه و پرداخت‌های ظاهری متفاوت عرضه می‌کرد؛ به همین دلیل پیدا کردن دو نمونه کاملاً یکسان از این سلاح چندان رایج نیست. اگرچه تولید آن در اوایل دهه ۲۰۰۰ متوقف شد و قطعات یدکی آن امروزه کمیاب هستند، اما همچنان یکی از سلاح‌های ارزشمند برای کلکسیونرهای تپانچه‌های نیمه‌خودکار مگنوم محسوب می‌شود. شهرت عمومی این سلاح نیز تا حد زیادی به حضور آن در فیلم آرزوی مرگ 3 با بازی چارلز برانسون بازمی‌گردد. نقد و بررسی این تپانچه خاص را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.