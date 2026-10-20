دگر سپ 6 / SAP 6 یک شات‌گان پمپی خشاب‌خور ساخت ترکیه است که با طراحی تاکتیکی، بدنه پلیمری سبک، قنداق قابل‌تنظیم و ریل پیکاتینی یکپارچه عرضه می‌شود. این سلاح از خشاب‌های ۶ و ۱۱تیر استفاده می‌کند و ارگونومی آن تا حد زیادی به تفنگ ای‌آر-15 شباهت دارد. مکانیزم پمپی فنردار، کیفیت مناسب ساخت و امکان نصب تجهیزات اپتیکی از ویژگی‌های شاخص این مدل هستند. بااین‌حال، بازگشت خودکار بخش پمپی ممکن است ریتم تیراندازی را مختل کند و نزدیکی دست تیرانداز به دهانه لوله نیز یکی از نکات ایمنی مهم در استفاده از آن به شمار می‌رود. جزئیات عملکرد و بررسی میدانی این شات‌گان را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.