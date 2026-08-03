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سنتکام برای مقابله با مقاومت ایران ایده کم آورد

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا در یک ایمیل به تحلیلگران نظامی از آن‌ها خواسته است برای آنچه «مقابله خلاقانه و غیرمتعارف» با ایران خوانده شده است، راهکار ارائه دهند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۲۲
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فرمانده سنتکام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از شش ماه مقاومت ملت و نیرو‌های مسلح ایران در برابر تجاوزگری غیرقانونی آمریکا علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، یک منبع آگاه گفت که یک افسر ارشد در شعبه اطلاعاتی فرماندهی مرکزی نیرو‌های تروریستی آمریکا (سنتکام) در پیامی که چهارشنبه گذشته برای گروه گسترده‌ای از تحلیلگران نظامی ارسال کرد، نوشت: «ما به دنبال راه‌های جدید، خلاقانه و غیرمتعارف برای فشار و تنبیه ایران هستیم.»

منبع دیگری نیز تایید کرد که یک افسر ارشد نظامی آمریکا هفته گذشته این پیام را برای دریافت ایده‌های جدید درباره نحوه برخورد با ایران ارسال کرده است.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: این پرسش به سبک «برون‌سپاری جمعی» به گفته مقامات نظامی، انجام دادن آن از طریق ایمیل غیرعادی است. این مقام سنتکام به امید یافتن گزینه‌های دیگر این طوفان فکری را از طریق ایمیل آغاز کرد تا ببیند آیا کسی ایده بهتری دارد؟ منبع آگاه دوم گفت سنتکام همه چیز را بررسی می‌کند و تایید کرد که نیاز به بازنگری در راهبرد دارد.

تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای گفت: «فرماندهی مرکزی آمریکا سابقه‌ای طولانی در تفکر و کار به روش‌های نوآورانه دارد. دریاسالار کوپر (فرمانده سنتکام)، به‌ویژه بدون توجه به درجه با اعضای تیم بزرگ ما ارتباط برقرار می‌کند تا به بالاترین سطوح عملکرد عملیاتی دست یابد.»

این اقدام سنتکام در میانه تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در روز‌های اخیر انجام شده است.

اعلام ناگهانی دونالد ترامپ مبنی بر لغو حمله‌ای که برای انجام آن هیاهوی زیادی ایجاد شده بود، در حالی بود که مقام‌های ایران طی روز‌های اخیر نسبت به پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز آمریکا هشدار داده بودند. این تحول، نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های رویارویی نظامی و نگرانی از پیامد‌های پاسخ ایران، کاخ سفید را بار دیگر به سمت گزینه مذاکره و توافق سوق داده است.

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برچسب ها
سنتکام تهران واشنگتن تجاوز نظامی
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tabnak.ir/005p5S
tabnak.ir/005p5S