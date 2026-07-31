رئیس‌جمهور آمریکا با طرح این ادعا که اعتماد خود را به ایران از دست داده، اذعان کرد که ایرانی‌ها با وجود حملات شدید هنوز از توانمندی‌هایی برخوردارند، سرسخت هستند و تسلیم نمی‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست هیئت دولت این کشور در کمپ دیوید با تکرار این ادعا که ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد، اذعان کرد: ایران هدف حملات شدید قرار گرفته است اما همچنان توانمندی هایی دارد.

ترامپ: ایرانی‌ها سرسخت هستند و تسلیم نمی شوند

ترامپ در ادامه ادعاهای تکراری خود افزود: ایران نمی تواند به سلاح هسته ای دست یابد و اگر به آن دست یابد خاورمیانه محو خواهد شد.

وی که هیچ یک از اهدافش در جنگ ایران را محقق نکرده است، مدعی شد: خواستار دستیابی به پیروزی هستیم و به خوبی علیه ایران عمل می کنیم.

ترامپ با نادیده گرفتن عهدشکنی های مکرر خود در مذاکرات ادعا کرد: ایران همواره خواستار مذاکرات است و می خواهد با ما به توافق برسد، اما من اعتماد خود را به ایرانی ها از دست داده ام.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه ویتکوف، کوشنر، ونس و روبیو در مذاکرات مربوط به ایران شرکت می‌کنند، اذعان کرد: هر کسی به جای مردم ایران بود تا حالا تسلیم شده بود، اما آنها تسلیم نشدند؛ بابت این آنها را تحسین می‌کنم. ایرانی‌ها سرسخت هستند.

ترامپ همچنین اعتراف کرد: تاکتیک‌های مذاکره ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کند؛ آنها هفت ساعت وقت صرف چیزی می‌کنند که می‌توانند در ده دقیقه انجام دهند.

وی طبق عادت معمول، خیالبافی و مزخرف گویی را نیز چاشنی سخنانش کرد و مدعی شد: ایران در مرحله ای خواهد گفت که دیگر نمی تواند حملات آمریکا را تحمل کند.

ترامپ: فکر نمی کنم ایران مسئول حمله سایبری به مینه سوتا باشد

ترامپ در واکنش به مقام‌های ایالتی که ایران را مسئول حمله سایبری اخیر علیه زیرساخت‌های آب مینه‌سوتا می‌دانند، این اتهام را رد کرد و مسئولیت را مستقیماً متوجه رهبری ایالت دانست.

ترامپ در این خصوص گفت: شنیدیم که در مینه‌سوتا یک حمله سایبری رخ داده و آن‌ها ایران را مقصر می‌دانند. من این‌طور فکر نمی‌کنم. به نظر من، باید مینه‌سوتا را مقصر دانست، چون آن‌ها به‌شدت ناکارآمد هستند. یک حمله سایبری علیه ۳۰ تأسیسات آب انجام شد و من مینه‌سوتا و فرماندار آن، یعنی فرماندار فاسد مینه‌سوتا، را مقصر می‌دانم. ایران مشکلات بزرگ‌تری دارد تا این که نگران مینه‌سوتا باشد.

ترامپ: توافق غزه گامی بزرگ برای خاورمیانه است

ترامپ با اشاره به تحولات غزه هم گفت: توافق بر سر خلع سلاح حماس یک پیشرفت بسیار مهم است و هیچ کس تصور نمی کرد خلع سلاح آنها امکان پذیر باشد. توافق برای خلع سلاح حماس ، گامی بزرگ برای خاورمیانه است.

ترامپ با اشاره به احتمال ارسال پاتریوت برای اوکراین: فکر نمی‌کنم هرگز این اتفاق بیفتد!

رئیس جمهور آمریکا به موضوع اوکراین هم پرداخت و درباره ارسال موشک پاتریوت به این کشور گفت: فکر نمی‌کنم هرگز این اتفاق بیفتد. باید خیلی مراقب باشیم که اجازه ندهیم کسی سلاح‌های پیشرفته ما را بسازد. این کار سختی است که چنین فناوری‌ای را واگذار کنیم. ممکن است روزی افرادی که به آن‌ها فناوری می‌دهید، علیه شما شوند. ما باید خیلی مراقب باشیم.

ترامپ: به جنگ هند و پاکستان پایان دادم!

ترامپ ادعای نقش آفرینی خود را برای توقف جنگ میان هند و پاکستان دوباره تکرار کرد و گفت: ما جنگ هند و پاکستان را تمام کردیم. در این جنگ یازده هواپیما سرنگون شد. به آنها گفتم: اگر می‌خواهید به جنگ بروید، برای هر کدام از شما ۲۵۰ درصد تعرفه وضع می‌کنم. آنها داد زدند و فریاد کشیدند و هر دو خیلی عصبانی بودند.بعداً زنگ زدند و گفتند که به جنگ نمی‌روند.