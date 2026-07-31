صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ: ایرانی‌ها توانمند هستند و تسلیم نمی‌شوند

رئیس‌جمهور آمریکا با طرح این ادعا که اعتماد خود را به ایران از دست داده، اذعان کرد که ایرانی‌ها با وجود حملات شدید هنوز از توانمندی‌هایی برخوردارند، سرسخت هستند و تسلیم نمی‌شوند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۹۱
| |
8730 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست هیئت دولت این کشور در کمپ دیوید با تکرار این ادعا که ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد، اذعان کرد: ایران هدف حملات شدید قرار گرفته است اما همچنان توانمندی هایی دارد.

ترامپ: ایرانی‌ها سرسخت هستند و تسلیم نمی شوند

ترامپ در ادامه ادعاهای تکراری خود افزود: ایران نمی تواند به سلاح هسته ای دست یابد و اگر به آن دست یابد خاورمیانه محو خواهد شد.

وی که هیچ یک از اهدافش در جنگ ایران را محقق نکرده است، مدعی شد: خواستار دستیابی به پیروزی هستیم و به خوبی علیه ایران عمل می کنیم.

ترامپ با نادیده گرفتن عهدشکنی های مکرر خود در مذاکرات ادعا کرد: ایران همواره خواستار مذاکرات است و می خواهد با ما به توافق برسد، اما من اعتماد خود را به ایرانی ها از دست داده ام.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه ویتکوف، کوشنر، ونس و روبیو در مذاکرات مربوط به ایران شرکت می‌کنند، اذعان کرد: هر کسی به جای مردم ایران بود تا حالا تسلیم شده بود، اما آنها تسلیم نشدند؛ بابت این آنها را تحسین می‌کنم. ایرانی‌ها سرسخت هستند.

ترامپ همچنین اعتراف کرد: تاکتیک‌های مذاکره ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کند؛ آنها هفت ساعت وقت صرف چیزی می‌کنند که می‌توانند در ده دقیقه انجام دهند.

وی طبق عادت معمول، خیالبافی و مزخرف گویی را نیز چاشنی سخنانش کرد و مدعی شد: ایران در مرحله ای خواهد گفت که دیگر نمی تواند حملات آمریکا را تحمل کند.

ترامپ: فکر نمی کنم ایران مسئول حمله سایبری به مینه سوتا باشد

ترامپ در واکنش به مقام‌های ایالتی که ایران را مسئول حمله سایبری اخیر علیه زیرساخت‌های آب مینه‌سوتا می‌دانند، این اتهام را رد کرد و مسئولیت را مستقیماً متوجه رهبری ایالت دانست.

ترامپ در این خصوص گفت: شنیدیم که در مینه‌سوتا یک حمله سایبری رخ داده و آن‌ها ایران را مقصر می‌دانند. من این‌طور فکر نمی‌کنم. به نظر من، باید مینه‌سوتا را مقصر دانست، چون آن‌ها به‌شدت ناکارآمد هستند. یک حمله سایبری علیه ۳۰ تأسیسات آب انجام شد و من مینه‌سوتا و فرماندار آن، یعنی فرماندار فاسد مینه‌سوتا، را مقصر می‌دانم. ایران مشکلات بزرگ‌تری دارد تا این که نگران مینه‌سوتا باشد.

ترامپ: توافق غزه گامی بزرگ برای خاورمیانه است

ترامپ با اشاره به تحولات غزه هم گفت: توافق بر سر خلع سلاح حماس یک پیشرفت بسیار مهم است و هیچ کس تصور نمی کرد خلع سلاح آنها امکان پذیر باشد. توافق برای خلع سلاح حماس ، گامی بزرگ برای خاورمیانه است.

ترامپ با اشاره به احتمال ارسال پاتریوت برای اوکراین: فکر نمی‌کنم هرگز این اتفاق بیفتد!

رئیس جمهور آمریکا به موضوع اوکراین هم پرداخت و درباره ارسال موشک پاتریوت به این کشور گفت: فکر نمی‌کنم  هرگز این اتفاق بیفتد. باید خیلی مراقب باشیم که اجازه ندهیم کسی سلاح‌های پیشرفته ما را بسازد. این کار سختی است که چنین فناوری‌ای را واگذار کنیم. ممکن است روزی افرادی که به آن‌ها فناوری می‌دهید، علیه شما شوند. ما باید خیلی مراقب باشیم.

ترامپ: به جنگ هند و پاکستان پایان دادم!

ترامپ ادعای نقش آفرینی خود را برای توقف جنگ میان هند و پاکستان دوباره تکرار کرد و گفت: ما جنگ هند و پاکستان را تمام کردیم. در این جنگ یازده هواپیما سرنگون شد. به آنها گفتم: اگر می‌خواهید به جنگ بروید، برای هر کدام از شما ۲۵۰ درصد تعرفه وضع می‌کنم. آنها داد زدند و فریاد کشیدند و هر دو خیلی عصبانی بودند.بعداً زنگ زدند و گفتند که به جنگ نمی‌روند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ حمله تنگه هرمز حمله زمینی محاصره مذاکرات ایران و آمریکا کمپ دیوید
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یادداشت جنجالی وزیر آمریکایی در جلسه امنیتی با ترامپ
آغاز بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در مجلس
ایران و آمریکا در حال مذاکره هستند/ تلاش برای بازگشت به «تفاهم نامه اسلام آباد»
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
دیدار محرمانه جی دی ونس با نتانیاهو درباره جنگ با ایران
ادعای وزیر خزانه داری آمریکا علیه دارایی‌های ایران
ایران؛ علت خشم و فحاشی ترامپ در جلسه امنیت ملی
کاتس: اگر ترامپ بخواهد، به جنگ خواهیم پیوست
سخنان جدید ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز
ادعای محاصره زمینی ایران؛ از واقعیت تا فریب
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
ترامپ به مذاکره و توافق با ایران تمایل دارد
ادعای تکراری ترامپ: حملات به ایران را ادامه خواهیم داد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005owt
tabnak.ir/005owt