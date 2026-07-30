اعتراف جنجالی نویسنده آمریکایی ازتقابل ایران وآمریکا

به گزارش تابناک؛ مایک آدامز، نویسنده و فعال رسانه‌ای جنجالی آمریکایی درباره جنگ میان ایران و آمریکا در پیامی نوشته است: ما به جای اینکه ابتکار عمل را در دست داشته باشیم، فقط در حال واکنش نشان دادن هستیم. ایران هر روز کنترل بیشتری بر صحنه استراتژیک پیدا می‌کند و آمریکا تقریبا هیچ کنترلی بر تنگه هرمز ندارد (ضمن اینکه بیشتر سامانه‌های راداری ما نیز از بین رفته‌اند). ارتش آمریکا که هم از نظر اطلاعاتی کور شده و هم مهماتش رو به پایان است، در نهایت با نتیجه اجتناب‌ناپذیرِ شکست در جنگ ناموفق خود علیه ایران روبه‌رو خواهد شد.