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فولکسواگن ربیت جیتیآی؛ هاچبک کوچکی با میراثی بزرگ
فولکسواگن ربیت GTI مدل ۱۹۸۳، نسخه آمریکایی نسل نخست گلف GTI، از خودروهایی است که مفهوم «هاتهچ» را به جهان معرفی کرد؛ خودرویی سبک، چابک و نسبتاً ارزان که امکان تجربه رانندگی اسپرت و ورود به مسابقات را برای طیف گستردهتری از علاقهمندان فراهم ساخت. این نمونه پس از سالها حضور در مسابقات اتوکراس و رقابتهای ورلد چلنج، اکنون بخشی از رویدادهای خودروهای تاریخی پیست لایم راک است. موتور ۱.۸ لیتری، جعبهدنده با ضرایب نزدیک، کابین متمایز و رینگهای ساختهشده توسط BBS برای برنامه موتوراسپرت آئودی، آن را به خودرویی با ارزش تاریخی و مسابقهای تبدیل کردهاند؛ خودرویی که پس از نزدیک به چهار دهه، همچنان در پیست فعال است و میراث خود را حفظ کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این خودرو آشنا شوید.
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