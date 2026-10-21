فولکس‌واگن ربیت GTI مدل ۱۹۸۳، نسخه آمریکایی نسل نخست گلف GTI، از خودروهایی است که مفهوم «هات‌هچ» را به جهان معرفی کرد؛ خودرویی سبک، چابک و نسبتاً ارزان که امکان تجربه رانندگی اسپرت و ورود به مسابقات را برای طیف گسترده‌تری از علاقه‌مندان فراهم ساخت. این نمونه پس از سال‌ها حضور در مسابقات اتوکراس و رقابت‌های ورلد چلنج، اکنون بخشی از رویدادهای خودروهای تاریخی پیست لایم راک است. موتور ۱.۸ لیتری، جعبه‌دنده با ضرایب نزدیک، کابین متمایز و رینگ‌های ساخته‌شده توسط BBS برای برنامه موتوراسپرت آئودی، آن را به خودرویی با ارزش تاریخی و مسابقه‌ای تبدیل کرده‌اند؛ خودرویی که پس از نزدیک به چهار دهه، همچنان در پیست فعال است و میراث خود را حفظ کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این خودرو آشنا شوید.