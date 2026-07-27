عکس: فریاد «پایان محاصره» کوبا در مکزیکوسیتی
معترضان در مکزیکوسیتیِ مکزیک در حمایت از کوبا و در اعتراض به محاصره اقتصادی آمریکا علیه این کشور راهپیمایی کردند. این تجمع به مناسبت هفتادوسومین سالگرد حمله به پادگانهای مونکادا و کارلوس مانوئل دِ سپدس برگزار شد؛ رویدادی که آغاز انقلاب کوبا دانسته میشود.
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