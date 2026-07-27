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کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۳
بازدید: ۷۹۱۷
نظرات: ۱

عکس: فریاد «پایان محاصره» کوبا در مکزیکوسیتی

معترضان در مکزیکوسیتیِ مکزیک در حمایت از کوبا و در اعتراض به محاصره اقتصادی آمریکا علیه این کشور راهپیمایی کردند. این تجمع به مناسبت هفتادوسومین سالگرد حمله به پادگان‌های مونکادا و کارلوس مانوئل دِ سپدس برگزار شد؛ رویدادی که آغاز انقلاب کوبا دانسته می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کوبا مکزیکوسیتی محاصره کوبا مکزیک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
کم کم به جایی خواهیم رسید که ارتش دنیای متحد در پشت مرزهای آمریکا و اسرائیل خواهیم دید. انشاالله
پاسخ
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