عکس: فریاد «پایان محاصره» کوبا در مکزیکوسیتی

معترضان در مکزیکوسیتیِ مکزیک در حمایت از کوبا و در اعتراض به محاصره اقتصادی آمریکا علیه این کشور راهپیمایی کردند. این تجمع به مناسبت هفتادوسومین سالگرد حمله به پادگان‌های مونکادا و کارلوس مانوئل دِ سپدس برگزار شد؛ رویدادی که آغاز انقلاب کوبا دانسته می‌شود.