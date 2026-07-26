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کد خبر:۱۳۸۶۶۶۹
کد خبر:۱۳۸۶۶۶۹
15386 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

چرخش شگفت انگیز اینترنشنال درباره حمله به ایران!

چرخش شگفت انگیز عناصر اینترنشنال بازوی عملیات روانی اسرائیل و عربستان درباره حمله به ایران را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران اینترنشنال ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
26
89
پاسخ
شبکه اینترنشنال از تعدادی مجری و خبرنگار حرام لقمه و روانی و سادیست تشکیل شده که به طور ویژه برای عقب مانده های مغزی برنامه تولید میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
این بنده‌های خدا میرن خارج توی فقر و فلاکت غوطه ور میشن، بهمین خاطر خیلی عقده‌ای بار میان و میخوان از عالم و آدم انتقام بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
23
77
پاسخ
بین تمام مجری های کریه المنظر اینترنشنال این پوریا زراعتی از همه کریه تر و حال بهم زن تر و عقده ای و حرام لقمه تره

ترکیب چهره کریه پوریا زراعتی با صدای تهوع آور مجتبی پورمحسن یه ترکیب جادویی میسازه برای دادن لذت به انسانهای عقب افتاده و کندذهن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
23
70
پاسخ
لعنت بر رضا پهلوی نحس
لعنت بر مزدوران عنترنشنال
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
18
70
پاسخ
یعنی بی شرف تر از اینها خودشون هستن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
18
59
پاسخ
شرف که ندارند این خائنین به خاک، تا دیروز می گفتند به ایران حمله کنید و دعوت به جنگ با ایران می کردند، حالا می گویند مردم زیر بار حمله ها داغون شدند چرا کسی کاری نمی کند؟!!!! خو.دشان هم نمی دانند با خودشان چند چندند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
21
67
پاسخ
فقط احمق ها به این خائن ها اهمیت میدهند
ناشناس
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Finland
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۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
18
42
پاسخ
ولی مردم همچنان تحت تاثیر این دلقکهای مزدور هستند ! حالا هی شما بیا رسوا شون کن، چه فایده تاوقتی در داخل فکر اساسی نشه؟!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
16
48
پاسخ
این بی پدر مادرها فقط به دلار ودلار ود دلار وصد البته کثافتکاریهای که با آن می توانند بکنند فکر می کنند برایشان اخلاق انسانیت و شرف وناموس و وطن و... اصلاً مهم نیست پشت هر حرف وموضع گیری که دارند برنامه های خبیثانه وسیاه و شوم نهفته است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
15
51
پاسخ
از یک مشت بی همه چیز وطن فروش خائن مگه میشه غیر از این انتظار داشت.اینها واقعا فکر می کنند مردم اینقدر احمق هستند که فکر کنند این بی وطنهای خائن دلشان برای ایران سوخته؟ زهی خیال باطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
13
51
پاسخ
روی هر چی بی شرف و و طن فروش هست سفید کردن
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