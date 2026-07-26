چرخش شگفت انگیز اینترنشنال درباره حمله به ایران!

آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان درباره جنگ ایران و آمریکا گفت:...

امیر محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش سناریوهای آمریکا و اسرائیل برای حملات...

چرخش شگفت انگیز عناصر اینترنشنال بازوی عملیات روانی اسرائیل و عربستان...

رابرت ریچ، تحلیلگر سیاسی گفت: «ترامپ دست‌کم 35 میلیارد دلار و جان 18...

محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده...