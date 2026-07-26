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شرط مهم هیئت رئیسه برای قلعه‌نویی

هیئت رئیسه فدراسیون مشکلی با ادامه حضور قلعه‌نویی در تیم ملی ندارد به این شرط که او در اطرافیانش تجدیدنظر کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۳۸
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5252 بازدید
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کادر تیم ملی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اصلی‌ترین موضوعی که در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت، ادامه حضور یا قطع همکاری با امیر قلعه‌نویی بود. روز گذشته، شنبه، صحبت‌های مفصلی در این زمینه صورت گرفت و اعضا نظرات خود را اعلام کردند.

آنها به نکاتی در این زمینه اشاره و تأکید کردند که امیر قلعه‌نویی برای ادامه حضور در تیم ملی باید مواردی را مدنظر قرار دهد. اگرچه ممکن است ادامه حضور قلعه‌نویی مخالفانی در هیئت رئیسه داشته باشد، اما پیگیری ها نشان می‌دهد که بیشتر آنها روی دستیاران و اطرافیان این مربی صحبت داشتند. این‌که قلعه‌نویی به‌عنوان سرمربی به کارش ادامه دهد نکته‌ای است که در صحبت‌های بیشتر اعضا بعد از جلسه نیز به چشم می‌خورد، در واقع آنها مشکل اساسی با این موضوع ندارند، اما روی همکاران و همراهان این مربی نظر مثبتی نیست.

در واقع می‌توان جمع‌بندی هیئت رئیسه را این‌گونه خلاصه کرد که امیر قلعه‌نویی تا جام ملت‌ها به کار خود ادامه دهد، اما باید برای ادامه حضور روی نفرات کناری خود تجدیدنظر اساسی کند. هیئت رئیسه علاوه بر تغییر خواهان تقویت کادر فنی شده است. آنها در زمان حاضر این شرط را پیش‌ِروی قلعه‌نویی گذاشته‌اند و قرار است در جلسه هفته آینده که با حضور این مربی برگزار می‌شود این موضوع به او به‌صورت رسمی اعلام شود.

اکنون باید دید قلعه‌نویی چه‌واکنشی به این شرایط نشان خواهد داد و آیا قبول می‌کند تیمی را که چند سال کنارش حضور داشته است، کنار بگذارد یا خیر یا اینکه هیئت رئیسه از مواضع خود عقب‌نشینی خواهد کرد.

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برچسب ها
امیر قلعه نویی فدراسیون فوتبال تیم ملی جام ملت ها تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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0
پاسخ
در تمام دنیا انتخاب اعضا تیم فنی در اختیار سرمربی تیم ملی است خواسته اقایان کاملا غیر منطقی است
ظاهرا پشتوانه جناب قلعه نوعی بقدری قوی است که هیئت مدیره دنبال نخود سیاه رفته
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
احتمال قوی این نقشه خود قلعه نویی هست که میخواد دستیارنش را عوض کنه ولی بهانه هییت رییسه را میخواد به دستیاران فعلی اعلام کنه. تا زمانی که تاج رییس فدراسیون هست هیچ کاری از پیش نمیره . قلعه نویی و تاج با هم در حال نابودی فوتبال هستند
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