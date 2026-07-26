به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اصلی‌ترین موضوعی که در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت، ادامه حضور یا قطع همکاری با امیر قلعه‌نویی بود. روز گذشته، شنبه، صحبت‌های مفصلی در این زمینه صورت گرفت و اعضا نظرات خود را اعلام کردند.

آنها به نکاتی در این زمینه اشاره و تأکید کردند که امیر قلعه‌نویی برای ادامه حضور در تیم ملی باید مواردی را مدنظر قرار دهد. اگرچه ممکن است ادامه حضور قلعه‌نویی مخالفانی در هیئت رئیسه داشته باشد، اما پیگیری ها نشان می‌دهد که بیشتر آنها روی دستیاران و اطرافیان این مربی صحبت داشتند. این‌که قلعه‌نویی به‌عنوان سرمربی به کارش ادامه دهد نکته‌ای است که در صحبت‌های بیشتر اعضا بعد از جلسه نیز به چشم می‌خورد، در واقع آنها مشکل اساسی با این موضوع ندارند، اما روی همکاران و همراهان این مربی نظر مثبتی نیست.

در واقع می‌توان جمع‌بندی هیئت رئیسه را این‌گونه خلاصه کرد که امیر قلعه‌نویی تا جام ملت‌ها به کار خود ادامه دهد، اما باید برای ادامه حضور روی نفرات کناری خود تجدیدنظر اساسی کند. هیئت رئیسه علاوه بر تغییر خواهان تقویت کادر فنی شده است. آنها در زمان حاضر این شرط را پیش‌ِروی قلعه‌نویی گذاشته‌اند و قرار است در جلسه هفته آینده که با حضور این مربی برگزار می‌شود این موضوع به او به‌صورت رسمی اعلام شود.

اکنون باید دید قلعه‌نویی چه‌واکنشی به این شرایط نشان خواهد داد و آیا قبول می‌کند تیمی را که چند سال کنارش حضور داشته است، کنار بگذارد یا خیر یا اینکه هیئت رئیسه از مواضع خود عقب‌نشینی خواهد کرد.